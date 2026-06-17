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Экология Прошел черный дождь Если вдруг… Как смыть нефтепродукты с кожи, шерсти, вещей — советы химика

Если вдруг… Как смыть нефтепродукты с кожи, шерсти, вещей — советы химика

Ярославский эксперт дал советы по борьбе со специфическими загрязнениями

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Ученый рассказал, как эффективнее всего смыть нефтяные пятна | Источник: читатели 76.RUУченый рассказал, как эффективнее всего смыть нефтяные пятна | Источник: читатели 76.RU

Ученый рассказал, как эффективнее всего смыть нефтяные пятна

Источник:

читатели 76.RU

14 июня в округах Ярославской области прошли черные дожди. Жители связали странные осадки с горевшим в Рыбинске нефтехранилищем и окрестили явление «мазутным дождем». Позже губернатор Михаил Евраев сообщил, что остатки продуктов горения в дождевой воде, сделавших ее черной, — это обычная сажа.

Сажа — продукт неполного сгорания углеводородов (природного газа, нефти, угля, дров). Представляет собой, в основном, углерод. Появляется там, где топливу не хватило кислорода для полного сгорания. В небольших концентрациях не требует специальной очистки воды или почвы.

Между тем, бывают случаи, когда реальные нефтепродукты попадают на тело человека, одежду, шерсть животных и другие предметы. Директор Института фундаментальной и прикладной химии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, кандидат химических наук Иван Тихонов рассказал порталу 76.RU, как эффективнее всего удалять такие загрязнения.

Кожа человека и шерсть животных

Эксперт советует промыть загрязненное место большим количеством воды с хозяйственным мылом или специальным шампунем для животных. Большие загрязнения можно предварительно размягчить с помощью подсолнечного масла. Категорически нельзя использовать растворители, так как они усиливают впитывание нефтепродуктов через кожу. Если у животных появились признаки отравления (вялость, рвота, слюнотечение) — нужно обратиться к ветеринару.

Одежда

Удалите излишки нефтепродукта бумажными полотенцами, застирайте загрязненные участки с использованием пятновыводителя или хозяйственного мыла, проведите стирку с порошком в горячей воде с многократным полосканием.

Твердые поверхности (стекла, металл, пластик)

Используйте теплый 5%-й раствор каустической соды (NaOH) или растворители. Наиболее подходящим растворителем в данном случае является бензин-калоша (нефрас С2) — смесь неполярных соединений (преимущественно углеводородов), обладающих требуемой растворяющей способностью и высокой летучестью. Также подойдут уайт-спирит (при этом запах будет дольше выветриваться), ацетон и специальные смеси растворителей под названием «обезжириватель». При использовании растворителя первоначально нужно убедиться, что он не агрессивен к материалу поверхности. Это можно проверить на незаметном участке.

Кузов автомобиля

Поскольку нефтепродукты могут быть агрессивны к лакокрасочному покрытию, обработку кузова необходимо провести как можно скорее. Для этого следует использовать специальные автошампуни для удаления битумных пятен либо растворители (уайт-спирит, обезжириватель), неагрессивные к краске автомобиля.

Растения

Эффективно отмыть от нефтепродуктов растения практически невозможно. Рекомендуется срезать и утилизировать пораженные части растений. На загрязненных территориях следует работать в резиновых перчатках, закрытой обуви и одежде. После работ необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Почва

Можно использовать сорбенты (торф, опилки, вермикулит), которые следует распределить по загрязненным участкам, через несколько часов собрать и утилизировать. При большом загрязнении следует механически собрать и утилизировать верхний слой почвы.

Можно ли есть ягоды, овощи, фрукты, грибы, задетые дождем с нефтепродуктами

Если на поверхности продукта есть видимые следы или запах нефтепродуктов, такие продукты употреблять в пищу нельзя. Нефтепродукты содержат и моно- и полициклические ароматические соединения, многие из которых являются канцерогенами. Эти соединения не удаляются мытьем и проникают в ткани растений.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Нефтяной дождь Химия
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Комментарии
2
Гость
37 минут
Да не если вдруг, а все больше и больше, чаще и дольше.
Гость
21 минута
Разве это нефтепродукты? Это же сажа! Совсем как от костра. Одна польза, зачем смывать?
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Гость
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