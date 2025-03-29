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Экология подробности В Ярославле хотят разорвать договор аренды с предприятием, загрязняющим воздух

В Ярославле хотят разорвать договор аренды с предприятием, загрязняющим воздух

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

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11 комментариев
Причина неприятного запаха во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПричина неприятного запаха во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Причина неприятного запаха во Фрунзенском районе Ярославля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле хотят расторгнуть договор аренды с компанией «Регион-Склад». Всё из-за жалоб жителей Фрунзенского района на неприятный запах, исходящий от предприятия. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 29 марта.

«Производственная площадка АО „Регион-Склад“ расположена на земельном участке ОАО „РЖД“ по договору субаренды. Обсудили с железнодорожным ведомством сложившуюся ситуацию. Приняли решение, что благополучие жителей в приоритете. Договор будет расторгнут. Уведомление об этом уже направлено в адрес предприятия», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Ранее власти инициировали проверки во Фрунзенском районе, в результате которых были обнаружены нарушения в работе предприятия «Регион-Склад». По решению суда, его работу приостановили.

«Жесткие меры будем принимать в отношении всех нарушителей, кто игнорирует экологические требования. Вплоть до закрытия. Как уже говорил, все законные основания для этого у нас есть», — отметил губернатор Михаил Евраев.

АО «Регион-Склад» было создано в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе. По данным за 2023 год фирма работала с убытком в размере 1,7 миллиона рублей. Владельцами фирмы до июня 2022 года были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Актуальная информация о владельцах сейчас закрыта.

Ранее власти Ярославской области выявили нарушения в работе трех предприятий. Что о них извсетно — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Экология Неприятный воздух Загрязнение Опасные вещества Вонь Проверки
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Комментарии
11
Гость
1 час
Нас просто травят и убивают
Гость
1 час
Когда нас жителей города Ярославля перестанут травить, Нпз круглыми сутками травит жителей города Ярославля Фрунзенского района, и на этотнеткто не обращает внимания ☢️,и не проводит проверку воздуха,
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