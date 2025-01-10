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Экология подробности В Ярославле проведут проверку на закрытом предприятии

В Ярославле проведут проверку на закрытом предприятии

В чем власти подозревают «Регион-Склад»

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3 комментария

Предприятие недавно закрыли, но его подозревают в нарушениях

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В Ярославле пройдет проверка на закрытом предприятии «Регион-Склад» во Фрунзенском районе. В конце декабря 2024 года работу компании приостановили на месяц. Причина — загрязнение воздуха. Но власти подозревают, что «Регион-Склад» мог нарушить решение суда и продолжил работать.

— В настоящее время поступает информация о возможном неисполнении решения суда предприятием «Регион-склад». Министерством совместно с управлением Федеральной службой судебных приставов по Ярославской области проводится проверка данной информации. В случае установления факта неисполнения должностными лицами предприятия решения суда последним грозит уголовная ответственность, — рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что компания пыталась оспорить решение о приостановке работы предприятия, но суд оставил его в силе.

Компанию «Регион-Склад» образовали в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле.

Указано, что в фирме работает 40 человек. На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года.

Информация о том, кто является хозяином сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — генеральный директор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.

«Регион-Склад» давно подозревали в порче воздуха во Фрунзенском районе. Причем не только жители, но и власти. Этот вопрос поднимался в июне 2023 года на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надеждой Смирновой.

После обсуждений в отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. Правда тогда предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч рублей.

Помимо прочего во Фрунзенском районе после жалоб жителей установили стационарный пост контроля воздуха. Прибор помогает выявлять концентрацию вредных веществ в воздухе.

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Комментарии
4
Гость &
1 минута
Конечно нарушал В праздники периодически воняло И сегодня всю ночь До сих пор тошнит от этого запаха
Гость
33 минуты
К нам едет ревизор, как всегда скрытно
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