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Культура Подробности «Ужасное стечение обстоятельств»: вдову Алексея Пиманова настигла новая трагедия

«Ужасное стечение обстоятельств»: вдову Алексея Пиманова настигла новая трагедия

На 40-й день после смерти мужа Ольга Погодина столкнулась с очередной потерей

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Еще недавно Ольга Погодина была счастлива, а теперь трагедии преследуют ее одна за другой | Источник: olga_pogodina_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Еще недавно Ольга Погодина была счастлива, а теперь трагедии преследуют ее одна за другой | Источник: olga_pogodina_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще недавно Ольга Погодина была счастлива, а теперь трагедии преследуют ее одна за другой

Источник:

olga_pogodina_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жизнь известной актрисы Ольги Погодиной омрачилась чередой тяжелых утрат. В апреле скоропостижно ушел из жизни ее супруг, 64-летний телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. В начале июня исполнилось 40 дней со дня его смерти, и именно в эту дату в семье актрисы произошла очередная трагедия — скончался отец Ольги, Станислав Бобович. Об этом рассказал народный артист России, руководитель Большого Московского цирка и друг семьи Эдгард Запашный. Дрессировщик назвал эту последовательность смертей страшным и роковым стечением обстоятельств.

— Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств, — рассказал Запашный в беседе с изданием News.ru.

Сама артистка в коротком ответе на слова сочувствия от представителей прессы пояснила, что пока эмоционально не готова обсуждать происходящее.

— Спасибо. Но я смогу об этом всём говорить где-то через полгода, — рассказала Ольга Погодина в беседе с «Комсомольской правдой».

Ушедший из жизни отец Ольги Погодиной долгие годы работал главным инженером. 21 мая стало известно, что он попал в больницу. Как утверждал источник телеграм-канала Shot, 86-летнего мужчину госпитализировали из-за воспаления слюнной железы.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля: у телеведущего не выдержало сердце.

— Для меня это самая страшная трагедия, — поделилась тогда своими чувствами актриса.

На похоронах Алексея Пиманова стало известно, что у супругов подрастает маленькая дочь.

— Очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной человечек, — не сдерживала слез на похоронах Ольга Погодина.

Источник:

MSK1.RU

Ольга Погодина стала третьей супругой Алексея Пиманова, чей путь к семейному счастью был непростым. Мы рассказывали о нем, вспоминая яркую жизнь режиссера.

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Алексей Пиманов Ольга Погодина Трагедия Смерть Актриса
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Комментарии
8
Гость
1 час
даже такие деятели как этот ведущий не доживают до пенсии а он не поднимал ничего тяжелее ручки и денег имел море, лечился у лучших врачей интересно те кто платит налоги за пенсию понимают что платят за то чего не будет, хотя за бесплатную медицину и образование тоже платят молча
Гость
47 минут
В 90-х маненько питала к нему симпатии и его творчеству. Но потом... Только под власть стелился и не краснел.
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Гость
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