А что с концертами? В Ярославле изменят формат работы КЗЦ «Миллениум»

КЗЦ «Миллениум» в Ярославле может стать преимущественно выставочной площадкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев взволновала информация об изменениях в КЗЦ «Миллениум». По слухам, в нем уже не стоит ждать большого количества концертов, а сотрудников якобы ждут увольнения.

«В афише уже мало концертов на лето и осень», — сообщил один из читателей 76.RU.

О том, что площадка будет использоваться по-новому, еще в марте сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Помимо концертной площадки КЗЦ станет выставочной — в здании хотят разместить филиал Национального центра «Россия».

«Для нашего региона это важный и знаковый проект, который мы реализуем по поручению президента России Владимира Путина. Местом для будущего филиала выбрали здание КЗЦ „Миллениум“, — рассказывал он.

Что изменится

По словам губернатора, «Миллениум» будут использовать интенсивней. В нем разместят образовательно-культурный кластер.

«Экспозиция будет включать тематические зоны, посвященные истории, науке, образованию, культуре, спорту, туризму и инновациям», — отметил руководитель области.

Также здесь планируют организовать инновационный Центр цифрового искусства и искусственного интеллекта, в котором организуют современные иммерсионные пространства, на их базе с помощью технологий можно будет по-новому познакомиться с культурой и достижениями региона.

«Мы создаем центр, где виртуальные миры открывают новые возможности для творчества и экспериментов, — подчеркнул вице-губернатор Ярославской области Василий Горбунов. — Здесь каждый сможет не только знакомиться с контентом, но и становиться соавтором, создавая и изменяя цифровую реальность вокруг себя. Это стартовая площадка для нового поколения художников».

Кроме выставок на площадке КЗЦ хотят проводить культурные и образовательные мероприятия, творческие встречи. Кроме того, по рекомендациями дирекции Национального центра «Россия», откроется гастрономическая зона, где лучшие рестораны Ярославской области представят блюда местной кухни. Также на площадке будут проводиться различные гастрономические мероприятия — от мастер-классов шеф-поваров до фуд-фестивалей.

1 июля 2024 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» и его филиалов в регионах для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» уже действует как постоянная экспозиция, созданная на базе Международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ в 2023–2024 годах. Новые филиалы уже начали работу в ряде регионов. Например, в Красноярском и Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

Мы узнали, на какой стадии сейчас реализация задумки, произойдут ли кадровые изменения, и, в частности, сокращения персонала в концертно-зрелищном центре.

«КЗЦ „Миллениум“ продолжает работу в качестве учреждения культуры и ведет выставочную и концертную деятельность в рамках государственного задания, — успокоили в Министерстве культуры Ярославской области. — Концепция создания филиала Национального центра „Россия“ в Ярославской области была представлена губернатором в Москве. В настоящее время она прорабатывается».

Также в пресс-службе министерства добавили, что информация о сокращениях не подтверждена.

Ярославский концертно-зрелищный центр «Миллениум» официально открылся 16 августа 2013 года. Объект строился к 1000-летию Ярославля, которое праздновалось в 2010 году, но из-за затянувшихся работ заработал позже планируемой даты. Его называли подарком президента, так как по распоряжению главы государства деньги на строительство центра были выделены из федерального бюджета — 1,5 миллиарда рублей. В целом на объект было потрачено около двух миллиардов с учетом софинансирования области. Объект находится в собственности Ярославской области. В нем проводятся концерты, спектакли, кинопоказы, форумы, выставки и другие мероприятия.

В афише на самом сайте концертно-зрелищного центра действительно обозначено немного мероприятий. Например, ближайший концерт (0+) от кавер-группы «Квартирник» запланирован на 29 мая 2026 года. Ещё два концерта стоят на июнь: от певца Акмаля (6+) 3 июня и группы «КняZz» (16+) с композициями, в том числе, из репертуара «Короля и Шута» на 14 июня. На июль и август событий в «Миллениуме» пока не запланировано.