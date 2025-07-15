«Кормил его сына и внуков»: как повар из России работал в семье Чарли Чаплина — видео

54-летний Евгений Сидоренко живет в Казани и работает бренд-шефом в крупном пивном ресторане. Но до переезда в столицу Татарстана он успел сняться в кино, много путешествовал по миру и даже работал персональным поваром в семье Чарли Чаплина. Наши коллеги из 116.RU поговорили с Сидоренко о его страсти к еде, искусству и миру. Подробнее смотрите в видео чуть выше.

— На втором этаже жил он сам, а на первом у него всё осталось так, как было при отце. Этот этаж был как музей. Заходишь в кабинет и понимаешь: в этом кресле сидел сам Чарли Чаплин. Великий человек для меня. А тут ты попадаешь в его дом, где живешь и кормишь его сына, внуков. Даже не мечтал о таком, просто так получилось, — вспоминает Евгений.