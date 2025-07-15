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Культура Эксклюзив «Кормил его сына и внуков»: как повар из России работал в семье Чарли Чаплина — видео

«Кормил его сына и внуков»: как повар из России работал в семье Чарли Чаплина — видео

А еще он снимался с Хитом Леджером в одном фильме

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Источник:

116.RU

54-летний Евгений Сидоренко живет в Казани и работает бренд-шефом в крупном пивном ресторане. Но до переезда в столицу Татарстана он успел сняться в кино, много путешествовал по миру и даже работал персональным поваром в семье Чарли Чаплина. Наши коллеги из 116.RU поговорили с Сидоренко о его страсти к еде, искусству и миру. Подробнее смотрите в видео чуть выше.

На семью Чарли Чаплина россиянин работал два года. Жил в их доме, который находится возле Женевского озера в Альпах. Готовил вкусные блюда младшему Чаплину и его близким.

— На втором этаже жил он сам, а на первом у него всё осталось так, как было при отце. Этот этаж был как музей. Заходишь в кабинет и понимаешь: в этом кресле сидел сам Чарли Чаплин. Великий человек для меня. А тут ты попадаешь в его дом, где живешь и кормишь его сына, внуков. Даже не мечтал о таком, просто так получилось, — вспоминает Евгений.

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