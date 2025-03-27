В Ярославле планируют открыть музей театра и кино имени Юрия Ваксмана

В Ярославле хотят открыть музей театра и кино имени Юрия Ваксмана Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Ярославле планируют открыть музей театра и кино имени актера Юрия Ваксмана. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 27 марта.

«В нем разместим уникальную экспозицию, будем проводить творческие встречи, концерты и мастер-классы. Сейчас выбираем площадку под размещение музея. Уверен, это лучший способ увековечить память о выдающемся человеке, который всю свою творческую энергию отдавал любимому городу», — написал у себя в соцсетях глава региона.

По словам Михаила Евраева, решение о создании музея было принято совместно с родственниками и друзьями Юрия Ваксмана.

Напомним, что ровно год назад, 27 марта, во Всемирный день театра умер известный ярославский актер и продюсер Юрий Ваксман. По словам коллег, у него случился инфаркт.

В Ярославле Юрий Ваксман совместно с Владимиром Гусевым и Владимиром Воронцовым основал первый частный театр в городе — Камерный театр. Спектакли труппы пользовались особым успехом среди ярославцев и собирали полные залы. Помимо этого, у Ваксмана было свое кафе в центре Ярославля — «Дом актера». Также продюсер основал кинокомпанию «ЯрСинема», которая помогала организовывать в регионе съемки. Что стало с этими проектами после смерти Ваксмана — читайте в этом материале.