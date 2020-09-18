«Страшная беззащитность детей»: убийство детей в Рыбинске открыло депутату глаза на пробелы в законе

Убийство детей в Рыбинске открыло депутату глаза на пробелы в законе
Заместитель председателя Ярославской областной Думы и председатель регионального Совета отцов Антон Капралов после задержания убийцы двух девочек-сестёр в Рыбинске проанализировал историю зверского преступления и признался, что в происходящем есть и вина несовершенства законодательной и правоохранительной систем. Публикуем колонку депутата:
Трагедия в Рыбинске, где были зверски убиты и изнасилованы две девочки, показала ужасающие пробелы законодательства и правоохранительной системы. Нужно отметить, что представители спецслужб оперативно задержали подозреваемого в преступлении, за это им большое спасибо.
Но становится страшно представить беззащитность наших семей и наших детей. По имеющейся информации, женщина осознанно переехала с детьми из Омска, именно к этому мужчине, строить с ним «счастливую жизнь». А этот человек ранее был осуждён за аналогичные преступления: убийство и изнасилование ребенка. Знала ли она, какой опасности она подвергала себя и своих детей? Знали ли соседи этого человека, с кем рядом живут они и их дети?
У меня трое детей, один мальчик (6 лет) и две девочки (4 и 1,5 года), как я их могу их защитить от таких персонажей? Кто меня может и должен предупредить о такой потенциальной опасности?
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