В Ярославле эфэсбэшники взяли предпринимателя, отобравшего здание у мэрии города

Силовики взяли предпринимателя в разработку после того, как он сдал поддельные документы

— В безвозмездном пользовании у «Аварийно-ремонтной службы» с 2007 года находилось муниципальное нежилое здание на проспекте Октября, — говорится в материалах уголовного дела. — В 2011 году мэрия уведомила «Аварийно-ремонтную службу» о расторжении договора и потребовала освободить занимаемые помещения в указанном здании. При этом «Аварийно-ремонтная служба» съезжать не собиралась, в связи с чем комитет по управлению муниципальным имуществом обратился в Арбитражный суд. Во время рассмотрения дела в суде представители «Аварийно-ремонтной службы» заявили о том, что это здание находится в их собственности, что вызвало у суда большое количество вопросов. Указанные обстоятельства стали предметом проверки правоохранительных органов.

Кировский районный суд Ярославля рассматривает уголовное дело в отношении известного в городе предпринимателя. Как стало известно 76.RU, речь идёт о директоре «Аварийно-ремонтной службы» Сергее Мылаше .

Городские власти выиграли дело, отсудив деньги за пользование помещением. Но следователи управления ФСБ России по Ярославской области провели проверку и выяснили, что директор Сергей Мылаш предоставил в мэрию поддельные документы, согласно которым «Аварийно-ремонтная служба» на какое-то время приобрела право собственности на это здание, а мэрия Ярославля, соответственно, лишилась дорогостоящего муниципального имущества.



Сейчас здание вернули в казну города Ярославля, а предприниматель оказался на скамье подсудимых — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до реального срока.



Ещё одно громкое дело передали накануне эфэсбэшники в суд. Там речь идёт о подозрении бывшего депутата Ярославской областной думы в том, что он построил дорогу и мост только на бумаге, а денежки прибрал к рукам.