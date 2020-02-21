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Криминал

В Ярославле эфэсбэшники взяли предпринимателя, отобравшего здание у мэрии города

Стали известны факты из материалов уголовного дела

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Силовики взяли предпринимателя в разработку после того, как он сдал поддельные документы

Силовики взяли предпринимателя в разработку после того, как он сдал поддельные документы

Кировский районный суд Ярославля рассматривает уголовное дело в отношении известного в городе предпринимателя. Как стало известно 76.RU, речь идёт о директоре «Аварийно-ремонтной службы» Сергее Мылаше.

— В безвозмездном пользовании у «Аварийно-ремонтной службы» с 2007 года находилось муниципальное нежилое здание на проспекте Октября, — говорится в материалах уголовного дела. — В 2011 году мэрия уведомила «Аварийно-ремонтную службу» о расторжении договора и потребовала освободить занимаемые помещения в указанном здании. При этом «Аварийно-ремонтная служба» съезжать не собиралась, в связи с чем комитет по управлению муниципальным имуществом обратился в Арбитражный суд. Во время рассмотрения дела в суде представители «Аварийно-ремонтной службы» заявили о том, что это здание находится в их собственности, что вызвало у суда большое количество вопросов. Указанные обстоятельства стали предметом проверки правоохранительных органов.

Городские власти выиграли дело, отсудив деньги за пользование помещением. Но следователи управления ФСБ России по Ярославской области провели проверку и выяснили, что директор Сергей Мылаш предоставил в мэрию поддельные документы, согласно которым «Аварийно-ремонтная служба» на какое-то время приобрела право собственности на это здание, а мэрия Ярославля, соответственно, лишилась дорогостоящего муниципального имущества.

Сейчас здание вернули в казну города Ярославля, а предприниматель оказался на скамье подсудимых — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до реального срока.

Ещё одно громкое дело передали накануне эфэсбэшники в суд. Там речь идёт о подозрении бывшего депутата Ярославской областной думы в том, что он построил дорогу и мост только на бумаге, а денежки прибрал к рукам.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Николя
21 фев 2020 в 15:51

А как правильно эфсбэшники или фээсбэшники?

Гость
21 фев 2020 в 15:17

Видимо в корреспонденты сейчас берут всех кому не лень, а редакторы уровня 10 классов школы.

"Ещё одно громкое дело передали накануне ФСБшники в суд." - Как можно публиковать такую фразу? Удивительно.

Деолигия
21 фев 2020 в 15:15

Ну и правда смешно, пол города отдано в безвозмездное пользование, то есть даром))) наверное уж коммерц не так туп, что бы по поддельным докам отжимать домик у мэрии, наверное занёс кому то, ему сказали - "Всё тип-топ", но новые хозяева с этим не согласились))) во попал, дядя)))