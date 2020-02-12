За причинение смерти по неосторожности ярославец заплатит 150 тысяч рублей

— Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года 38-летний мужчина, находясь возле одного из домов по улице Волгоградской города Ярославля в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей знакомой, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — Мужчина нанес ей один удар в область правого глаза. От удара женщина потеряла равновесие и упала в водоотводную канаву.

При падении женщина ударилась шеей о край находившегося в канаве пластикового ящика и получила закрытую тупую травму шеи. От полученной травмы она скончалась.



Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он должен заплатить родственникам погибшей 150 тысяч рублей и расходы на погребение.

