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Криминал

За причинение смерти по неосторожности ярославец заплатит 150 тысяч рублей

Суд вынес приговор 38-летнему мужчине, ударившему знакомую

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Знакомы поссорились в Дзержинском районе

Знакомы поссорились в Дзержинском районе

Жителя Дзержинского района Ярославля признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

— Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года 38-летний мужчина, находясь возле одного из домов по улице Волгоградской города Ярославля в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей знакомой, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — Мужчина нанес ей один удар в область правого глаза. От удара женщина потеряла равновесие и упала в водоотводную канаву.

При падении женщина ударилась шеей о край находившегося в канаве пластикового ящика и получила закрытую тупую травму шеи. От полученной травмы она скончалась.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он должен заплатить родственникам погибшей 150 тысяч рублей и расходы на погребение.

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убийство
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КОММЕНТАРИИ (4)

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12 фев 2020 в 22:11

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО БЫ СУДЬИ БЫЛИ ПРОДАЖНЫМИ!!!

Гость
12 фев 2020 в 21:28

И это реальное наказание за смерть человека? Кошмар!!!

ваш господин
12 фев 2020 в 21:37

а что ? это довольно не плохой способ приподняться😁