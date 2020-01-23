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Криминал

Нашли еле живую: переславец шваброй избил жену до полусмерти, но она не пошла в полицию

И теперь женщина попала в больницу

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В ход пошло всё, что под руку попалось

В ход пошло всё, что под руку попалось

Семейная драма в Переславле-Залесском Ярославской области. Здесь муж избил свою жену черенком от швабры.

Пара поссорилась накануне дня рождения супруги. Разругались так, что дошло до рукоприкладства. Муж схватил швабру и побил жену. Побил крепко. Но сор из избы женщина выносить не захотела и в полицию не пошла.

В это время в районе полицейские обходили дома — искали подозреваемого по другому делу. Зашли и в эту квартиру. В комнате и увидели избитую.

— Полицейские обнаружили женщину, которая находилась в тяжелом состоянии. Впоследствии она была госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Полицейские уже завершили расследование дела. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. 

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домашнее насилие
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КОММЕНТАРИИ (6)

23 янв 2020 в 13:31

А может за дело?

Гость
23 янв 2020 в 12:09

Удачненько так зашли

Гость
23 янв 2020 в 11:31

кошмар , что творится