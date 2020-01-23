Нашли еле живую: переславец шваброй избил жену до полусмерти, но она не пошла в полицию

В ход пошло всё, что под руку попалось

Семейная драма в Переславле-Залесском Ярославской области. Здесь муж избил свою жену черенком от швабры.

Пара поссорилась накануне дня рождения супруги. Разругались так, что дошло до рукоприкладства. Муж схватил швабру и побил жену. Побил крепко. Но сор из избы женщина выносить не захотела и в полицию не пошла.

В это время в районе полицейские обходили дома — искали подозреваемого по другому делу. Зашли и в эту квартиру. В комнате и увидели избитую.

— Полицейские обнаружили женщину, которая находилась в тяжелом состоянии. Впоследствии она была госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области.