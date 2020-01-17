«Я был сонный, люди ходили по квартире»: во время ночных обысков у Рината Бадаева нашли деньги и оружие

Кировский районный суд Ярославля рассматривает вопрос о мере пресечения бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву. Во время заседания всплыли подробности о задержании экс-чиновника.



Силовики пришли к Бадаеву домой ночью и предъявили постановление об обыске. Обыскивали они квартиру, в которой он живёт в Ярославле. У него есть и ещё жилье — в Подмосковье, где сейчас живут его жена и трое детей.



У экс-чиновника в квартире оказались приличные суммы денег в рублях и долларах США, а в машине — оружие. Бадаев пояснил, что рублевые запасы — это накопления: продали с супругой квартиру в 2018 году, а что касается долларов, то когда ещё занимался бизнесом, смог приобрести доллары. Порядка 5000 долларов и 800 тысяч рублей.

