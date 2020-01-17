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Криминал Задержали заммэра

«Я был сонный, люди ходили по квартире»: во время ночных обысков у Рината Бадаева нашли деньги и оружие

Какое наказание грозит заместителю мэра Ярославля

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Бывшему заместителю мэра Ярославля через несколько минут огласят меру пресечения

Бывшему заместителю мэра Ярославля через несколько минут огласят меру пресечения

Кировский районный суд Ярославля рассматривает вопрос о мере пресечения бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву. Во время заседания всплыли подробности о задержании экс-чиновника.

Силовики пришли к Бадаеву домой ночью и предъявили постановление об обыске. Обыскивали они квартиру, в которой он живёт в Ярославле. У него есть и ещё жилье — в Подмосковье, где сейчас живут его жена и трое детей.

У экс-чиновника в квартире оказались приличные суммы денег в рублях и долларах США, а в машине — оружие. Бадаев пояснил, что рублевые запасы — это накопления: продали с супругой квартиру в 2018 году, а что касается долларов, то когда ещё занимался бизнесом, смог приобрести доллары. Порядка 5000 долларов и 800 тысяч рублей.

— Когда меня спросили о наличии денежных средств в квартире, об оружии и наркотиках, я не скрывал денежные средства и говорил про оружие, — объясняет Ринат Бадаев. — Это было ночью, я был сонный, предъявили обвинение, повели на кухню, люди ходили по квартире.

Также во время заседания суда стало известно о предполагаемой взятке — за что и сколько мог взять денег Ринат Бадаев. Все подробности можно найти в нашей онлайн-трансляции. Если вина бывшего заммэра Ярославля будет доказана, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Он, кстати, уже не первый, у кого на этой должности были проблемы с законом.

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криминалвзяткаРинат Бадаев
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
17 янв 2020 в 18:12

Ну да, конечно, продали в 2018 году квартиру, а деньги сразу в Ярославль, в съемную квартиру, на хранение, в банку. Надежно и прибыльно !

Гость
17 янв 2020 в 21:09

А зачем ему оружие в машине? На охоту собирался?

Царь Соломон
17 янв 2020 в 16:56

В общей сложности лям с небольшим? Даааа... прям пипец деньжищи то...