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Политика Задержали заммэра Онлайн-трансляция

Пришла мама: суд над заммэра Ярославля, задержанным по подозрению во взятке. Хроника скандала

Ринату Бадаеву изберут меру пресечения

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Ринат Бадаев пришел в мэрию вслед за Владимиром Волковым

Ринат Бадаев пришел в мэрию вслед за Владимиром Волковым

В Ярославле в Кировский районный суд передано ходатайство об избрании меры пресечения Ринату Бадаеву — заместителю мэра Ярославля. Вчера стало известно о том, что Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Мэрия до сих пор не дала официального комментария по поводу этой ситуации, молчит и сам мэр города Владимир Волков.

Что происходит на данный момент, читайте в нашей хронике.

Ольга Прохорова

Следователь просит исключить СМИ, поскольку есть материалы о взяткодателе.
Адвокат возражает - нам скрывать нечего.
И суд отказал о закрытом рассмотрении.

Ольга Прохорова

Адвокат просит отложить ходатайство на 72 часа на том основании, что Бадаев проживает в Ярославле, но документальных доказательств этого у следствия нет.
Прокурор считает, что отсутствие документов о месте жительства не причина оттягивать дело. Тем более сведения о том, что он фактически проживал в Красноперекопслм районе Ярославля имеются.
Суд отказывает адвокату.
Адвокат заявляет ещё одно ходатайство: просит приобщить документы - свидетельства о рождении детей. Удостоверение многодетной семьи, пенсионные удостоверения родителей, свидетельство о браке.

Ольга Прохорова

Мама Рината Бадаева с закрытыми глазами и опущенной головой что-то проговаривает, шевелит губами.

Ольга Прохорова

Бадаев представляется: родился 23 мая 1980 года. Женат, трое детей (2006, 2007 и 2017 годов рождения). Зарегистрирован в подмосковном Красково, в Ярославле живёт в Краснопперекопском районе. Сказал, что на данный момент он не работает. Сообщил, что уволен с 16 января.

Суд собирается вынести меру пресечения на два месяца.

Ольга Прохорова

Ринат Бадаев уже находится в зале суда. У дверей в зал суда - силовики. 

В суд пришла мама Бадаева. Ещё одна девушка-родственница закрывает лицо шарфом.

Ольга Прохорова

Бадаева подозревают в преступлении, предусмотренном статьёй 290, часть 6 — получение взятки в особо крупном размере.

Ему грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.

Ольга Прохорова

А здесь — разговор с его секретарём на работе.

Ольга Прохорова

Здесь собрали всю информацию о том, кто такой Ринат Бадаев и откуда он взялся в Ярославле.

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Ринат Бадаеввзятка. мэрия
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КОММЕНТАРИИ (6)

ваш господин
17 янв 2020 в 14:34

это политический заказ кристально честного человека настоящего путенца и медведевца😁

Потерявшийся дед
17 янв 2020 в 14:57

Кабинет, кресло, сидишь смотришь ютюб, вдруг входит гражданин и кидает в тебя пачку меченых купюр, ты их от себя откидываешь либо отодвигаешь... И попадаешь от 8 до 15... Занавес.

Гость
17 янв 2020 в 14:30

Ух казнокрад клятый ...расхититель социалистической собственности .... !