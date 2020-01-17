Пришла мама: суд над заммэра Ярославля, задержанным по подозрению во взятке. Хроника скандала

Следователь просит исключить СМИ, поскольку есть материалы о взяткодателе.
Адвокат возражает - нам скрывать нечего.
И суд отказал о закрытом рассмотрении.
Адвокат просит отложить ходатайство на 72 часа на том основании, что Бадаев проживает в Ярославле, но документальных доказательств этого у следствия нет.
Прокурор считает, что отсутствие документов о месте жительства не причина оттягивать дело. Тем более сведения о том, что он фактически проживал в Красноперекопслм районе Ярославля имеются.
Суд отказывает адвокату.
Адвокат заявляет ещё одно ходатайство: просит приобщить документы - свидетельства о рождении детей. Удостоверение многодетной семьи, пенсионные удостоверения родителей, свидетельство о браке.
Мама Рината Бадаева с закрытыми глазами и опущенной головой что-то проговаривает, шевелит губами.
Бадаев представляется: родился 23 мая 1980 года. Женат, трое детей (2006, 2007 и 2017 годов рождения). Зарегистрирован в подмосковном Красково, в Ярославле живёт в Краснопперекопском районе. Сказал, что на данный момент он не работает. Сообщил, что уволен с 16 января.
Суд собирается вынести меру пресечения на два месяца.
Ринат Бадаев уже находится в зале суда. У дверей в зал суда - силовики.
В суд пришла мама Бадаева. Ещё одна девушка-родственница закрывает лицо шарфом.
Бадаева подозревают в преступлении, предусмотренном статьёй 290, часть 6 — получение взятки в особо крупном размере.
Ему грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
Здесь собрали всю информацию о том, кто такой Ринат Бадаев и откуда он взялся в Ярославле.