Пришла мама: суд над заммэра Ярославля, задержанным по подозрению во взятке. Хроника скандала

В Ярославле в Кировский районный суд передано ходатайство об избрании меры пресечения Ринату Бадаеву — заместителю мэра Ярославля. Вчера стало известно о том, что Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Мэрия до сих пор не дала официального комментария по поводу этой ситуации, молчит и сам мэр города Владимир Волков.

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