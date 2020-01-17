Несчастливый кабинет: как в Ярославле прижилась традиция ловить на криминале заместителей мэра

Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев подозревается во взятке в особо крупном размере Фото: Александра Савельева

В ближайшее время Кировский районный суд Ярославля рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения уже бывшему заместителю мэра города Ринату Бадаеву.

39-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В Уголовном кодексе России говорится, что взятки в особо крупном размере, это те, которые превышают 1 миллион рублей. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Официально мэрия никакого комментария пока так и не дала. Представители мэрии даже не смогли сказать, когда он в последний раз появлялся на работе. Но все просочилось.

— Ринат Бадаев был уволен с должности заместителя мэра города прямо перед задержанием — 16 января, — сообщил источник 76.RU в органах исполнительной власти Ярославской области. — Мы все прекрасно понимаем, как такое бывает.

Несчастливый кабинет



Сейчас в несчастливом кабинете пусто Фото: Анна Ёлкина

Старожилы мэрии тем временем вспоминают, что Бадаев — не первый чиновник, работавший в угловом кабинете на втором этаже, которому силовики надели на запястья наручники. Они называют этот кабинет несчастливым.

— До Рината Бадаева в этом кабинете работал я, — вспоминает бывший заместитель мэра Ярославля (тогда — Владимира Слепцова) Алексей Аксютенко. — Из него чиновников неоднократно уводили в наручниках. Я когда только приехал, мне сразу рассказали об этом. Мне коллеги даже предлагали освятить кабинета. Но я махнул рукой на этот факт, работы было много.

Хроника коррупции



По всей видимости, табличку на дверях скоро снова придётся менять Фото: Анна Ёлкина

До Рината Бадаева вопросы у органов были к двум заместителям мэра, работавшим в том же самом кабинете.

В 2014 году за решётку угодил бывший заместитель мэра Ярославля Евгений Розанов. Тогда его приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей. Был доказан факт получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Он вместе с бывшим начальником управления земельных ресурсов мэрии Борисом Бураковым и бывшим директором департамента организации строительства и жилищной политики Владимиром Евдокимовым получил от ярославского предпринимателя 1 миллион рублей за помощь при продлении договора аренды земельного участка и заключение мирового соглашения по делу, рассматриваемому Арбитражным судом Ярославской области.



В 2017 году приговор суда услышал заместитель мэра Ярославля Леонид Комаров. Он получил 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Также бывшего чиновника оштрафовали на 70 тысяч рублей. Комарова задержали в конце декабря 2015 года вместе с зампредседателя правительства Ростиславом Даниленко по подозрению в мошенничестве.

Работа в ресторане



Людей с мобильниками у себя в кабинете Ринат Бадаев не жаловал Фото: Михаил Контуев

Коллеги Рината Бадаева говорят, что человек он довольно скрытный. Важные встречи любил проводить не на работе, а в ресторане. А перед входом в его рабочий кабинет стояла табличка, запрещающая заходить к чиновнику с мобильным телефоном.

— Когда я освобождал место перед приездом Бадаева, никаких подобных табличек там не было, — вспоминает Алексей Аксютенко. — Запрет ввели, когда кабинет занимал он.

Сейчас в кабинете заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева — пусто. Чистый стол без бумаг и документов.

Кто такой Ринат Бадаев



Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля, а до этого работал в Подмосковье

Фото: Александра Савельева

В Ярославль Ринат Бадаев приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. До Переславля жил и работал в Московской области.



По данным сервиса Rusprofile.ru , Ринат Искандерович Бадаев является учредителем двух действующих ООО с уставным капиталом по 10 тысяч рублей — «Эльбрус» и «Эльбрус строй». Это фирмы, занимающиеся строительством и зарегистрированные в подмосковных Люберцах (а ранее, в 2013 году — в Красково ). Гендиректором в обеих значится Искандер Бадаев. Как сообщало издание Кommersant.ru , в 2001 году сотрудники подмосковного РУБОПа уличили в получении взятки главу администрации поселка Красково Искандера Бадаева и его заместителя Наума Векслера. По словам Бадаева, 250 тысяч рублей, переданные ему нефтеторговцем, должны были укрепить финансовое положение поселка.

Накануне мы уже сообщали более подробную информацию о биографии бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева.

В чём его подозревают



Сейчас меру пресечения Ринату Бадаеву назначит суд Фото: Анна Ёлкина

Экс-заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время суд вынесет решение об избрании ему меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.



— С лета 2019 года получил при личных встречах часть взятки — 390 тысяч рублей, — следует из материалов дела, озвученных в суде. — А также обещал своевременную приемку и оплату работ по контрактам. Распорядился деньгами по своему усмотрению. Оставшиеся деньги получить не представилось возможным, поскольку в дальнейшем это уже контролировали оперативники. Причастность Бадаева подтверждается показателями свидетелей и расследованием оперативников. Основанием задержания явилось то, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление. Но сам подозреваемый своей вины не признаёт. — У меня при рабочих совещаниях присутствовали разные подрядчики, — сказал на суде Ринат Бадаев. — Когда меня спросили о наличии денежных средств в квартире, об оружии, наркотиках, я не скрывал денежные средства. Это было ночью, я был сонный, предъявили обвинение, повели на кухню, люди ходили по квартире. Происхождение денежных средств у меня я рассказал. Максимально, что я нарушал — это Правила дорожного движения.