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Несчастливый кабинет: как в Ярославле прижилась традиция ловить на криминале заместителей мэра

Все подробности о задержании Рината Бадаева к этой минуте

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Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев подозревается во взятке в особо крупном размере

Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев подозревается во взятке в особо крупном размере

В ближайшее время Кировский районный суд Ярославля рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения уже бывшему заместителю мэра города Ринату Бадаеву.

39-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В Уголовном кодексе России говорится, что взятки в особо крупном размере, это те, которые превышают 1 миллион рублей. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Официально мэрия никакого комментария пока так и не дала. Представители мэрии даже не смогли сказать, когда он в последний раз появлялся на работе. Но все просочилось.

— Ринат Бадаев был уволен с должности заместителя мэра города прямо перед задержанием — 16 января, — сообщил источник 76.RU в органах исполнительной власти Ярославской области. — Мы все прекрасно понимаем, как такое бывает.

Несчастливый кабинет

Сейчас в несчастливом кабинете пусто

Сейчас в несчастливом кабинете пусто

Старожилы мэрии тем временем вспоминают, что Бадаев — не первый чиновник, работавший в угловом кабинете на втором этаже, которому силовики надели на запястья наручники. Они называют этот кабинет несчастливым.

— До Рината Бадаева в этом кабинете работал я, — вспоминает бывший заместитель мэра Ярославля (тогда — Владимира Слепцова) Алексей Аксютенко. — Из него чиновников неоднократно уводили в наручниках. Я когда только приехал, мне сразу рассказали об этом. Мне коллеги даже предлагали освятить кабинета. Но я махнул рукой на этот факт, работы было много.

Хроника коррупции

По всей видимости, табличку на дверях скоро снова придётся менять

По всей видимости, табличку на дверях скоро снова придётся менять

До Рината Бадаева вопросы у органов были к двум заместителям мэра, работавшим в том же самом кабинете.

В 2014 году за решётку угодил бывший заместитель мэра Ярославля Евгений Розанов. Тогда его приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей. Был доказан факт получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Он вместе с бывшим начальником управления земельных ресурсов мэрии Борисом Бураковым и бывшим директором департамента организации строительства и жилищной политики Владимиром Евдокимовым получил от ярославского предпринимателя 1 миллион рублей за помощь при продлении договора аренды земельного участка и заключение мирового соглашения по делу, рассматриваемому Арбитражным судом Ярославской области.

В 2017 году приговор суда услышал заместитель мэра Ярославля Леонид Комаров. Он получил 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Также бывшего чиновника оштрафовали на 70 тысяч рублей. Комарова задержали в конце декабря 2015 года вместе с зампредседателя правительства Ростиславом Даниленко по подозрению в мошенничестве.

Работа в ресторане

Людей с мобильниками у себя в кабинете Ринат Бадаев не жаловал

Людей с мобильниками у себя в кабинете Ринат Бадаев не жаловал

Коллеги Рината Бадаева говорят, что человек он довольно скрытный. Важные встречи любил проводить не на работе, а в ресторане. А перед входом в его рабочий кабинет стояла табличка, запрещающая заходить к чиновнику с мобильным телефоном.

— Когда я освобождал место перед приездом Бадаева, никаких подобных табличек там не было, — вспоминает Алексей Аксютенко. — Запрет ввели, когда кабинет занимал он.

Сейчас в кабинете заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева — пусто. Чистый стол без бумаг и документов.

Кто такой Ринат Бадаев

Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля, а до этого работал в Подмосковье<br>

Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля, а до этого работал в Подмосковье

В Ярославль Ринат Бадаев приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. До Переславля жил и работал в Московской области.

По данным сервиса Rusprofile.ru, Ринат Искандерович Бадаев является учредителем двух действующих ООО с уставным капиталом по 10 тысяч рублей — «Эльбрус» и «Эльбрус строй». Это фирмы, занимающиеся строительством и зарегистрированные в подмосковных Люберцах (а ранее, в 2013 году — в Красково). Гендиректором в обеих значится Искандер Бадаев. Как сообщало издание Кommersant.ru, в 2001 году сотрудники подмосковного РУБОПа уличили в получении взятки главу администрации поселка Красково Искандера Бадаева и его заместителя Наума Векслера. По словам Бадаева, 250 тысяч рублей, переданные ему нефтеторговцем, должны были укрепить финансовое положение поселка.

Накануне мы уже сообщали более подробную информацию о биографии бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева.

В чём его подозревают

Сейчас меру пресечения Ринату Бадаеву назначит суд

Сейчас меру пресечения Ринату Бадаеву назначит суд

Экс-заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время суд вынесет решение об избрании ему меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

— С лета 2019 года получил при личных встречах часть взятки — 390 тысяч рублей, — следует из материалов дела, озвученных в суде. — А также обещал своевременную приемку и оплату работ по контрактам. Распорядился деньгами по своему усмотрению. Оставшиеся деньги получить не представилось возможным, поскольку в дальнейшем это уже контролировали оперативники. Причастность Бадаева подтверждается показателями свидетелей и расследованием оперативников. Основанием задержания явилось то, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление.

Но сам подозреваемый своей вины не признаёт.

— У меня при рабочих совещаниях присутствовали разные подрядчики, — сказал на суде Ринат Бадаев. — Когда меня спросили о наличии денежных средств в квартире, об оружии, наркотиках, я не скрывал денежные средства. Это было ночью, я был сонный, предъявили обвинение, повели на кухню, люди ходили по квартире. Происхождение денежных средств у меня я рассказал. Максимально, что я нарушал — это Правила дорожного движения.

Все подробности из зала суда читайте в нашей онлайн-трансляции.

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криминалвзяткаРинат Бадаев
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гогость
17 янв 2020 в 16:26

Как мэрия оперативно уволила. Заявления заранее написаны,только числа подставляй.

Гость
17 янв 2020 в 16:20

так это наверно из за него света нет и дороги не убирают

ночная ваза
17 янв 2020 в 16:01

ну да, ну да, кабинет несчастливый..