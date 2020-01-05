В Ярославле в подъезде дома нашли труп избитого мужчины

На страшную находку наткнулись 1 января жители одного их домов на улице Урицкого в Ярославле. На лестничной площадке первого этажа лежал труп мужчины. На место происшествия вызвали полицию. Умершим оказался 36-летний житель этого же дома. Оказалось, что его до смерти избил 44-летний знакомый.



— По данным следствия, мужчины были на улице. Между ними сначала возникла словесная перепалка, а потом подозреваемый избил потерпевшего. После этого затащил в подъезд и бросил. От полученных повреждений мужчина скончался, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

