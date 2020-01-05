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Криминал

В Ярославле в подъезде дома нашли труп избитого мужчины

Жители наткнулись на страшную находку 1 января

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Мертвого мужчину нашли в подъезде дома в Брагино

Мертвого мужчину нашли в подъезде дома в Брагино

На страшную находку наткнулись 1 января жители одного их домов на улице Урицкого в Ярославле. На лестничной площадке первого этажа лежал труп мужчины. На место происшествия вызвали полицию. Умершим оказался 36-летний житель этого же дома. Оказалось, что его до смерти избил 44-летний знакомый.

— По данным следствия, мужчины были на улице. Между ними сначала возникла словесная перепалка, а потом подозреваемый избил потерпевшего. После этого затащил в подъезд и бросил. От полученных повреждений мужчина скончался, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу. По факту произошедшего следственным отделом по Дзержинскому району Ярославля следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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криминалтруп
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
5 янв 2020 в 13:16

Подставили не винного парня на гибель, а не по синьке, его уже краулели у дома и знали что он идёт.

Гость
5 янв 2020 в 11:16

очередное убийство по синьке. Достали, бухашки