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Криминал

Пытаясь утроиться на работу, мужчина лишился 260 тысяч рублей

Как обманули 55-летнего жителя Рыбинска

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У мужчины пропали с карты все деньги

У мужчины пропали с карты все деньги

В Рыбинское отделение полиции обратился с заявлением 55-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили на мобильный телефон, предложили работу и попросили выслать по электронной почте копию паспорта.

— После этого мужчину убедили провести в мобильном банковском приложении ряд операций, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате чего со счёта мужчина пропало 268 тысяч рублей.

Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Часто мошенники обманывают людей по похожим схемам. О том, как не стать жертвой и не лишиться денег, рассказал интернет-мошенник, укравший 430 тысяч с карт.

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деньгикартамошенничество
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 янв 2020 в 20:33

В 55 лет мозгов нет, без лоха и жизнь плоха

Гость
4 янв 2020 в 18:26

Аффтар жжет)))

Гость
4 янв 2020 в 16:40

Исправьте заголовок, не шокируйте людей