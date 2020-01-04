Пытаясь утроиться на работу, мужчина лишился 260 тысяч рублей

У мужчины пропали с карты все деньги

В Рыбинское отделение полиции обратился с заявлением 55-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили на мобильный телефон, предложили работу и попросили выслать по электронной почте копию паспорта.



— После этого мужчину убедили провести в мобильном банковском приложении ряд операций, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате чего со счёта мужчина пропало 268 тысяч рублей.



Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

