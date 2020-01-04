Пытаясь утроиться на работу, мужчина лишился 260 тысяч рублей

В Рыбинское отделение полиции обратился с заявлением 55-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили на мобильный телефон, предложили работу и попросили выслать по электронной почте копию паспорта.
— После этого мужчину убедили провести в мобильном банковском приложении ряд операций, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате чего со счёта мужчина пропало 268 тысяч рублей.
Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Часто мошенники обманывают людей по похожим схемам. О том, как не стать жертвой и не лишиться денег, рассказал интернет-мошенник, укравший 430 тысяч с карт.