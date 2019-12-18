Деньги уходили не туда: работники ярославского предприятия три месяца жили без зарплаты

В Ярославле 38-летнего генерального директора предприятия обвиняют в том, что он не платил зарплату своим подчиненным.



В Следственном комитете рассказали, что директор предприятия «ЛИД», в котором изготавливают металлические строительные конструкции, еще в июне перестали платить зарплату работникам. Люди сидели без денег до сентября, а потом решили пожаловаться в прокуратуру, оттуда передали материалы дела в Следственный комитет. Однако рабочие оставались без зарплаты не потому, что не было денег, а потому, что они тратились на другое.

