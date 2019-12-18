Деньги уходили не туда: работники ярославского предприятия три месяца жили без зарплаты

В Ярославле 38-летнего генерального директора предприятия обвиняют в том, что он не платил зарплату своим подчиненным.
В Следственном комитете рассказали, что директор предприятия «ЛИД», в котором изготавливают металлические строительные конструкции, еще в июне перестали платить зарплату работникам. Люди сидели без денег до сентября, а потом решили пожаловаться в прокуратуру, оттуда передали материалы дела в Следственный комитет. Однако рабочие оставались без зарплаты не потому, что не было денег, а потому, что они тратились на другое.
— Директор предприятия с июля по сентябрь не выплачивал заработную плату работникам. При этом денежные средства имелись в распоряжении коммерческого общества, однако расходовались на иные цели, не связанные с оплатой труда. Размер задолженности превысил 1 миллион 500 тысяч рублей, — сообщили в Следственном комитете Ярославской области.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Сотрудники Следственного комитета допрашивают людей, которые сидели без денег, а еще проверяют документы и отчеты, чтобы выяснить, куда три месяца уходили деньги.
— Также следствием принимаются меры к установлению имущества, на которое может быть наложен арест, — сообщили в пресс-службе.