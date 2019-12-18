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Криминал

Деньги уходили не туда: работники ярославского предприятия три месяца жили без зарплаты

Генеральный директор должен своим сотрудникам полтора миллиона рублей

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Люди ждали денег три месяца&nbsp;

Люди ждали денег три месяца 

В Ярославле 38-летнего генерального директора предприятия обвиняют в том, что он не платил зарплату своим подчиненным.

В Следственном комитете рассказали, что директор предприятия «ЛИД», в котором изготавливают металлические строительные конструкции, еще в июне перестали платить зарплату работникам. Люди сидели без денег до сентября, а потом решили пожаловаться в прокуратуру, оттуда передали материалы дела в Следственный комитет. Однако рабочие оставались без зарплаты не потому, что не было денег, а потому, что они тратились на другое.

— Директор предприятия с июля по сентябрь не выплачивал заработную плату работникам. При этом денежные средства имелись в распоряжении коммерческого общества, однако расходовались на иные цели, не связанные с оплатой труда. Размер задолженности превысил 1 миллион 500 тысяч рублей, — сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Сотрудники Следственного комитета допрашивают людей, которые сидели без денег, а еще проверяют документы и отчеты, чтобы выяснить, куда три месяца уходили деньги.

— Также следствием принимаются меры к установлению имущества, на которое может быть наложен арест, — сообщили в пресс-службе.

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деньгизадержали зарплатуработа
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
18 дек 2019 в 21:58

Минус надо сделать момент коро