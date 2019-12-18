В Переславле покупатели скрутили грабителей, напавших на продавщицу в магазине

В Переславле-Залесском задержали двух грабителей, напавших на продавщицу в продуктовом магазине. Происшествие случилось несколько дней назад. По словам продавщицы, вечером в магазин зашли двое молодых мужчин и выбрали для себя алкогольный коктейль.

— Когда я попросила покупателей оплатить товар, один из них попытался выхватить у меня спиртное, при этом он вытащил из кармана что-то похожее на пистолет, — рассказала продавец.

К счастью, в этот момент в магазин зашли еще двое покупателей и взрослый сын женщины-продавца, который решил навестить мать. Они и дали отпор нападавшим.