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Криминал

В Переславле покупатели скрутили грабителей, напавших на продавщицу в магазине

Героев хотят представить к награде

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Парни не дали в обиду продавца

Парни не дали в обиду продавца

В Переславле-Залесском задержали двух грабителей, напавших на продавщицу в продуктовом магазине. Происшествие случилось несколько дней назад. По словам продавщицы, вечером в магазин зашли двое молодых мужчин и выбрали для себя алкогольный коктейль. 

 — Когда я попросила покупателей оплатить товар, один из них попытался выхватить у меня спиртное, при этом он вытащил из кармана что-то похожее на пистолет, — рассказала продавец. 

К счастью, в этот момент в магазин зашли еще двое покупателей и взрослый сын женщины-продавца, который решил навестить мать. Они и дали отпор нападавшим. 

— Граждане задержали и разоружили преступников. Оба злоумышленника были переданы прибывшему на место наряду полиции, — сообщили в УМВД России по Ярославской области. 

Нападавшими оказались местные жители 18 и 32 лет. Предметом, которым один из мужчин угрожал продавщице, был украденный раньше газовый пистолет. Сейчас злоумышленников заключили под стражу. На них завели уголовное дело по статье «Разбой». Идет расследование. Жителей, которые оказали сопротивление преступникам, хотят представить к награде.

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ограбление
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
18 дек 2019 в 10:31

Грабители тоже из единой России? "а то мы некоторых грабителей оттуда знаем, они все вокруг кремля трутся и страну грабят