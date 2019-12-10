Серия ограблений в Ярославле: убит охранник букмекерской конторы

Сразу несколько громких налётов на разные организации произошло в Ярославле. В Брагино жители обсуждают нападение на почтовое отделение и алкомаркет, которые находятся по соседству.
— По факту разбоя в Дзержинском районе города Ярославля проводятся оперативные мероприятия, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Следственным подразделением возбуждено уголовное дело.
Известно, что налётчик был в маске на лице и с ножом в руках. Не исключено, что это был один и тот же человек.
— В результате нападения сотрудники и клиенты не пострадали, — рассказали в УФПС России по Ярославской области. — Деньги и ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы.
Кроме того, ещё один налётчик ворвался накануне в одну из брагинских букмекерских контор. Охранник попытался остановить преступника, но тот стал бить мужчину ножом. От многочисленных ранений пострадавший скончался.
— Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — «Разбой» и «Убийство», — уточнили в СУ СКР по Ярославской области. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.
Более подробная информация пока не разглашается в интересах следствия. Правоохранительные органы сейчас разыскивают преступников.