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Криминал Эксклюзив

Серия ограблений в Ярославле: убит охранник букмекерской конторы

Стали известны первые подробности громких налётов на организации

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Все три громких преступления произошли в Брагино

Все три громких преступления произошли в Брагино

Сразу несколько громких налётов на разные организации произошло в Ярославле. В Брагино жители обсуждают нападение на почтовое отделение и алкомаркет, которые находятся по соседству.

— По факту разбоя в Дзержинском районе города Ярославля проводятся оперативные мероприятия, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Следственным подразделением возбуждено уголовное дело.

Известно, что налётчик был в маске на лице и с ножом в руках. Не исключено, что это был один и тот же человек.

— В результате нападения сотрудники и клиенты не пострадали, — рассказали в УФПС России по Ярославской области. — Деньги и ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы.

Кроме того, ещё один налётчик ворвался накануне в одну из брагинских букмекерских контор. Охранник попытался остановить преступника, но тот стал бить мужчину ножом. От многочисленных ранений пострадавший скончался.

— Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — «Разбой» и «Убийство», — уточнили в СУ СКР по Ярославской области. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Более подробная информация пока не разглашается в интересах следствия. Правоохранительные органы сейчас разыскивают преступников.

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криминалразбойубийство
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КОММЕНТАРИИ (24)

ВеДм
10 дек 2019 в 13:30

Снижается уровень жизни - растёт преступность. Скоро поздравят нас с НГ с экранов и всё станет ещё печальнее. Это уже традиция. А НГ давно не праздник.

Гость
10 дек 2019 в 14:56

Пока бандиты орудуют по ночам-наши право так называется охранители массово в контакте ищут фоточки с фашистскими флагами.там у них теперь основной фронт.

Гость
10 дек 2019 в 14:55

- Скола дядька в телике с елкой появится... Ласкажет как твоя пенсия, бабушка, выластет и как выласла твоя залплата, мама... Как холошо все живут, в Москве и Пителе... И ничего не скажет пла новые цены на газ, бензин, лепестичество, квалтилы, пладукты, услуги...
- Да заткнись ты, сам знаю, с новым годом называется