Серия ограблений в Ярославле: убит охранник букмекерской конторы

Все три громких преступления произошли в Брагино

Сразу несколько громких налётов на разные организации произошло в Ярославле. В Брагино жители обсуждают нападение на почтовое отделение и алкомаркет, которые находятся по соседству.



— По факту разбоя в Дзержинском районе города Ярославля проводятся оперативные мероприятия, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Следственным подразделением возбуждено уголовное дело.



Известно, что налётчик был в маске на лице и с ножом в руках. Не исключено, что это был один и тот же человек.

