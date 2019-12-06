В Переславле обокравший храм вор, убегая, растерял всё награбленное золото и серебро

Позже выяснилось, что мужчина не первый раз пошел на дело. До этого он обносил частные дома. Его заключили под стражу.

— Он разбил киот, схватил золотые и серебряные изделия и пытался скрыться, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В Переславле-Залесском завершили расследование уголовного дела в отношении местного 51-летнего жителя. В один из дней ночью 2019-го мужчина пытался обворовать церковь.

В полиции рассказали и ещё об одном инциденте в церкви. На этот раз в Кировском районе. Здесь из церковной лавки гарнизонного храма Михаила Архангела одна из посетительниц украла две золотые подвески, когда продавец отвлеклась на другого покупателя. Задержана 29-летняя женщина.

— Не смогла совладать с соблазном, — рассказала она полицейским.