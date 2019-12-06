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Криминал

В Переславле обокравший храм вор, убегая, растерял всё награбленное золото и серебро

Вынести ценности житель Ярославской области пытался ночью

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Блеск золота затмил все светлые чувства

Блеск золота затмил все светлые чувства

В Переславле-Залесском завершили расследование уголовного дела в отношении местного 51-летнего жителя. В один из дней ночью 2019-го мужчина пытался обворовать церковь.

Грабитель залез ночью во Владимирский кафедральный собор. 

— Он разбил киот, схватил золотые и серебряные изделия и пытался скрыться, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Но кара настигла мгновенно. Убегая с награбленным, вор второпях выронил похищенное.

Позже выяснилось, что мужчина не первый раз пошел на дело. До этого он обносил частные дома. Его заключили под стражу. 

В полиции рассказали и ещё об одном инциденте в церкви. На этот раз в Кировском районе. Здесь из церковной лавки гарнизонного храма Михаила Архангела одна из посетительниц украла две золотые подвески, когда продавец отвлеклась на другого покупателя. Задержана 29-летняя женщина. 

— Не смогла совладать с соблазном, — рассказала она полицейским. 

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церковьхрамРПЦкража
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КОММЕНТАРИИ (1)

житель
6 дек 2019 в 09:55

Хоть я против воровства,но РПЦ точно не обеднеет.Когда в пасху увидел полные подносы пятитысячных купюр,с которыми бегали дети прислужниц,в Сергиевом Посаде,и монахини ссыпали (не считая) всё это в мешки...,у меня шок был от подаяний прихожан-московских.А гид сказала,что так каждые выходные подают.Недаром пишут что даже монах на попа с ножом,видимо при подсчёте голову переклинило.