Арестовали прямо в больнице: ярославского экс-депутата увезли в СИЗО

Владимир Зубков считает обвинение подложным
Фото: Владимир Зубков / Facebook.com
Экс-депутат муниципалитета Ярославля и адвокат Владимир Зубков задержан прямо в больнице. Уголовное преследование в отношении него началось ещё в 2017 году. По данным следствия, он предоставил в суд подложные документы, чтобы взыскать с бывшего подзащитного больше двух миллионов рублей за свои услуги адвоката.
О том, что его задерживают, он сообщил сам на своей странице в Facebook.
— Сейчас капельницу прокапают и заберут в СИЗО по незаконному постановлению Лупанова, — написал Владимир Зубков. — 22 августа после судебного заседания я предупредил секретаря судебного заседания о том, что плохо себя чувствую, что поднялось давление. Она мне сказала в любом случае завтра позвонить и сообщить о своем состоянии здоровья, что я и сделал, приобщив к ходатайству все необходимые медицинские документы. Получил то, что получил, — но незаконно, мое же ходатайство об отложении с предоставленными медицинскими документами судья истолковал как основание для изменения меры пресечения.
С обвинением он не согласен, уголовное дело считает сфабрикованным. Более того, уверяет, что в 2017 году узнал о нём через СМИ! Зубков даже обратился с открытым письмом к начальнику ФСБ России и в администрацию президента, чтобы привлечь внимание к уголовному преследованию в отношении себя, которое он считает незаконным.