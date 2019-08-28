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Криминал

Арестовали прямо в больнице: ярославского экс-депутата увезли в СИЗО

Владимира Зубкова обвиняют в покушении на мошенничество

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Владимир Зубков считает обвинение подложным 

Фото: Владимир Зубков / Facebook.com

Экс-депутат муниципалитета Ярославля и адвокат Владимир Зубков задержан прямо в больнице. Уголовное преследование в отношении него началось ещё в 2017 году. По данным следствия, он предоставил в суд подложные документы, чтобы взыскать с бывшего подзащитного больше двух миллионов рублей за свои услуги адвоката.

О том, что его задерживают, он сообщил сам на своей странице в Facebook

— Сейчас капельницу прокапают и заберут в СИЗО по незаконному постановлению Лупанова, — написал Владимир Зубков. — 22 августа после судебного заседания я предупредил секретаря судебного заседания о том, что плохо себя чувствую, что поднялось давление. Она мне сказала в любом случае завтра позвонить и сообщить о своем состоянии здоровья, что я и сделал, приобщив к ходатайству все необходимые медицинские документы. Получил то, что получил, — но незаконно, мое же ходатайство об отложении с предоставленными медицинскими документами судья истолковал как основание для изменения меры пресечения.

С обвинением он не согласен, уголовное дело считает сфабрикованным. Более того, уверяет, что в 2017 году узнал о нём через СМИ! Зубков даже обратился с открытым письмом к начальнику ФСБ России и в администрацию президента, чтобы привлечь внимание к уголовному преследованию в отношении себя, которое он считает незаконным. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    вася
    28 авг 2019 в 15:06

    попался

    Гость
    28 авг 2019 в 16:28

    А те кого он грабил не болеют? Нужно наказывать коррупционеров как убийц и насильников.