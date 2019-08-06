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Криминал

В Ярославской области задержали четырёх человек, находящихся в федеральном розыске

Они скрывались от тюрьмы и суда

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Преступников задержали сотрудники Росгвардии

Преступников задержали сотрудники Росгвардии

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области задержали четырёх человек, находящихся в федеральном розыске. Все они скрывались от суда или от назначенного судом наказания.

В Даниловском районе на улице Свердлова подозрительного мужчину заметили сотрудники Росгвардии. Оказалось, что он был осуждён за причинение лёгкого вреда здоровью. Но вместо тюрьмы решил погулять на свободе. 39-летнюю жительницу Данилова разыскивали и задержали за то, что она не платила алименты своим детям.

В Ярославле на улице Курчатова поймали 43-летнюю официантку одного из кафе. Женщина находилась в розыске за кражи.

— В Дзержинском районе Ярославля задержали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске как обвиняемый, скрывшийся от следствия и суда по подозрению в совершении кражи, — сообщили сотрудники Росгвардии.

Все преступники переданы полиции.

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