В Ярославской области задержали четырёх человек, находящихся в федеральном розыске. Все они скрывались от суда или от назначенного судом наказания.

В Даниловском районе на улице Свердлова подозрительного мужчину заметили сотрудники Росгвардии. Оказалось, что он был осуждён за причинение лёгкого вреда здоровью. Но вместо тюрьмы решил погулять на свободе. 39-летнюю жительницу Данилова разыскивали и задержали за то, что она не платила алименты своим детям.

В Ярославле на улице Курчатова поймали 43-летнюю официантку одного из кафе. Женщина находилась в розыске за кражи.