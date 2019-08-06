Преступников задержали сотрудники Росгвардии
Фото: Александра Савельева
В Ярославской области задержали четырёх человек, находящихся в федеральном розыске. Все они скрывались от суда или от назначенного судом наказания.
В Даниловском районе на улице Свердлова подозрительного мужчину заметили сотрудники Росгвардии. Оказалось, что он был осуждён за причинение лёгкого вреда здоровью. Но вместо тюрьмы решил погулять на свободе. 39-летнюю жительницу Данилова разыскивали и задержали за то, что она не платила алименты своим детям.
В Ярославле на улице Курчатова поймали 43-летнюю официантку одного из кафе. Женщина находилась в розыске за кражи.
— В Дзержинском районе Ярославля задержали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске как обвиняемый, скрывшийся от следствия и суда по подозрению в совершении кражи, — сообщили сотрудники Росгвардии.
Все преступники переданы полиции.