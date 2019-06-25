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Криминал

За убийство десяти лосей в Ярославской области банда заплатит 1,5 миллиона рублей

Браконьеры приехали к нам из Московского региона

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Животных отстреливали без лицензии

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области вынесли приговор банде, которая отстреливала лосей.

Осенью 2018 года в Угичском районе орудовали несколько человек из Московской области. В лесу недалеко от деревень Хлудово, Василёво и Юрино они убили 10 лосей. При этом мужчины не имели лицензии на отстрел животных. Лосей разделали прямо на месте.

— Проведено более 10 экспертиз, в том числе трасологическая, баллистическая. Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых составил 10 томов. Собраны исчерпывающие доказательства в отношении четырёх фигурантов, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Суд оштрафовал браконьеров больше чем на миллион рублей. Ещё 410 тысяч рублей преступники должны будут заплатить в казну департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 июн 2019 в 11:58

То есть наш суд признал за московскими браконьерами право прибить кого их душа пожелает в нашей области?А потом просто немножко отслюнявить бабла и всё шито-крыто?Так они скоро людей начнут мочить.Подумаешь прибил-заплатил.