За убийство десяти лосей в Ярославской области банда заплатит 1,5 миллиона рублей

В Ярославской области вынесли приговор банде, которая отстреливала лосей.

Осенью 2018 года в Угичском районе орудовали несколько человек из Московской области. В лесу недалеко от деревень Хлудово, Василёво и Юрино они убили 10 лосей. При этом мужчины не имели лицензии на отстрел животных. Лосей разделали прямо на месте.

— Проведено более 10 экспертиз, в том числе трасологическая, баллистическая. Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых составил 10 томов. Собраны исчерпывающие доказательства в отношении четырёх фигурантов, — рассказали в УМВД по Ярославской области.