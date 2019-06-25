За убийство десяти лосей в Ярославской области банда заплатит 1,5 миллиона рублей

Животных отстреливали без лицензии
Фото: Александра Савельева
В Ярославской области вынесли приговор банде, которая отстреливала лосей.
Осенью 2018 года в Угичском районе орудовали несколько человек из Московской области. В лесу недалеко от деревень Хлудово, Василёво и Юрино они убили 10 лосей. При этом мужчины не имели лицензии на отстрел животных. Лосей разделали прямо на месте.
— Проведено более 10 экспертиз, в том числе трасологическая, баллистическая. Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых составил 10 томов. Собраны исчерпывающие доказательства в отношении четырёх фигурантов, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Суд оштрафовал браконьеров больше чем на миллион рублей. Ещё 410 тысяч рублей преступники должны будут заплатить в казну департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области.