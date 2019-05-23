Ущерб на несколько миллионов: в Ярославле поймали банду чёрных риелторов

Четверо жителей Ярославской области обвиняются в мошенничестве. По данным Следственного комитета, мошенники провернули шесть афер, в которых пострадали пенсионеры. Трое мужчин сейчас находятся под стражей, а женщина из той же банды аферистов теперь невыездная.



По данным следствия, четверо сообщников проводили махинации с документами купли-продажи жилья с 2016 по 2018 год: оформляли фиктивные договоры, подделывали официальные документы и лишали пенсионеров жилья. Ущерб нанесён свыше 14 миллионов рублей.

