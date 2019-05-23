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Криминал

Ущерб на несколько миллионов: в Ярославле поймали банду чёрных риелторов

Из-за мошенников пенсионеры лишились крыши над головой

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Фото: Александра Савельева

Четверо жителей Ярославской области обвиняются в мошенничестве. По данным Следственного комитета, мошенники провернули шесть афер, в которых пострадали пенсионеры. Трое мужчин сейчас находятся под стражей, а женщина из той же банды аферистов теперь невыездная.

По данным следствия, четверо сообщников проводили махинации с документами купли-продажи жилья с 2016 по 2018 год: оформляли фиктивные договоры, подделывали официальные документы и лишали пенсионеров жилья. Ущерб нанесён свыше 14 миллионов рублей. 

В настоящее время СК собирает факты, которые дополняют базу доказательств в пользу виновности четверых ярославцев.

— Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Пенсионерам тем временем остается только ждать конца следствия.

Полина Грач

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