Ущерб на несколько миллионов: в Ярославле поймали банду чёрных риелторов

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Из-за мошенников пенсионеры лишились крыши над головой
Четверо жителей Ярославской области обвиняются в мошенничестве. По данным Следственного комитета, мошенники провернули шесть афер, в которых пострадали пенсионеры. Трое мужчин сейчас находятся под стражей, а женщина из той же банды аферистов теперь невыездная.
По данным следствия, четверо сообщников проводили махинации с документами купли-продажи жилья с 2016 по 2018 год: оформляли фиктивные договоры, подделывали официальные документы и лишали пенсионеров жилья. Ущерб нанесён свыше 14 миллионов рублей.
В настоящее время СК собирает факты, которые дополняют базу доказательств в пользу виновности четверых ярославцев.
— Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Пенсионерам тем временем остается только ждать конца следствия.
Полина Грач