Увидев новинку, пришёл в ярость: ярославец разгромил счётчики жителям целого посёлка

Житель посёлка Творогово в Ярославском районе разбил счётчики электричества свои и у всех соседей. По неизвестной причине его не устроили обновлённые так называемые «интеллектуальные» счётчики, которые недавно установили в посёлке. Как говорят соседи, мужчина в бешенстве кинулся отрывать коробы со счётчиками от столбов, разбивал сами аппараты, выводя их из строя. После этого он позвонил в диспетчерскую службу МРСК Центра» — «Ярэнерго, куда пожаловался, что у него не работает электричество.

— Нарушил планы злоумышленника остаться безнаказанным прибывший на место наряд полиции, который вызвали жильцы поселка, — рассказали в пресс-службе энергетики. — За подобные действия по законодательству может быть наложена административная и уголовная ответственность. Счетчики, вызвавшие гнев злоумышленника, были установлены в поселке накануне в рамках проекта по замене устаревших приборов учета современными.