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Криминал

Увидев новинку, пришёл в ярость: ярославец разгромил счётчики жителям целого посёлка

Ему грозит уголовная статья

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Некоторые щитки ярославец вырвал полностью

Фото: МРСК Центра» — «Ярэнерго

Житель посёлка Творогово в Ярославском районе разбил счётчики электричества свои и у всех соседей. По неизвестной причине его не устроили обновлённые так называемые «интеллектуальные» счётчики, которые недавно установили в посёлке. Как говорят соседи, мужчина в бешенстве кинулся отрывать коробы со счётчиками от столбов, разбивал сами аппараты, выводя их из строя. После этого он позвонил в диспетчерскую службу МРСК Центра» — «Ярэнерго, куда пожаловался, что у него не работает электричество. 

— Нарушил планы злоумышленника остаться безнаказанным прибывший на место наряд полиции, который вызвали жильцы поселка, — рассказали в пресс-службе энергетики. — За подобные действия по законодательству может быть наложена административная и уголовная ответственность. Счетчики, вызвавшие гнев злоумышленника, были установлены в поселке накануне в рамках проекта по замене устаревших приборов учета современными.

Все разбитые счётчики заменили в тот же день. 

Ярославцу не понравилась замена, и он разбил всё

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счётчики

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
17 март 2019 в 15:20

У людей крыша уже едет от обстановки в стране!

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