Одну и ту же девочку мужчина водил в заброшенный дом несколько раз
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего известного ярославского бизнесмена и бывший владельца популярного клуба. Теперь степень вины мужчины будет определять суд. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и изнасилованиях девочек — всего восемь эпизодов.
— Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.
Сейчас мужчина содержится под стражей. Попался правоохранителям он ещё осенью позапрошлого года. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым.
Информация на уровне сплетни. Ни имен, ни фамилий, ни комментария профессионала. Если это правда, то соответствующие органы должны подтвердить факты и указать статьи УК РФ.