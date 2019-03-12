Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего известного ярославского бизнесмена и бывший владельца популярного клуба. Теперь степень вины мужчины будет определять суд. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и изнасилованиях девочек — всего восемь эпизодов.



— Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.