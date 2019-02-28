Вскрыли минимум 30 ларьков: подробности о массовых грабежах в слепцовских павильонах

— Суд вынес решение троих подозреваемых оставить под арестом, пока идёт следствие. Четвёртого отпустили под подписку о невыезде, — рассказал адвокат Александр Мартынов.

Неделю назад жители Дзержинского района слышали звуки стрельбы. В тот вечер полиция задержала четырёх молодых парней, которые вскрывали ларёк нового образца на проспекте Дзержинского. Сегодня 76.RU стали известны первые подробности по уголовному делу, которое возбудили в отношении преступной банды по десяткам аналогичных грабежей по Ярославлю.

Известно, что все члены банды — из неблагополучных семей, у некоторых уже были судимости. Они зарабатывали тем, что вскрывали ларьки, вынося из них продукцию и деньги. Чаще всего нападали на табачные, но не обходили стороной и цветочные павильоны, мини-магазины. Предпочитали павильоны нового образца, которые устанавливали в Ярославле по идейному решению экс-мэра Владимира Слепцова. Следствие только началось, но уже доказаны 30 эпизодов, известно, что налёты банда совершала по всем районам города.

— В настоящее время устанавливаются все эпизоды, определяется сумма ущерба. Следствие может затянуться на полгода, — считает адвокат Александр Мартынов.

Когда банду задерживали, один из ярославцев открыл стрельбу по полицейским.