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Получил 10 миллионов? В Ярославле оставили под арестом экс-мэра Кирова

Рассказываем, что известно о его деле

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Дмитрию Драному продлили арест до середины марта | Источник: МЧС России по Ярославской области Дмитрию Драному продлили арест до середины марта | Источник: МЧС России по Ярославской области

Дмитрию Драному продлили арест до середины марта

Источник:

МЧС России по Ярославской области

В Ярославле продлили арест экс-директору дорожной компании «Ярдормост», бывшему мэру Кирова Дмитрию Драному, обвиняемому в получении взяток. Такое решение приняли на заседании Ярославского областного суда 3 февраля.

«Срок содержания под стражей продлен до 14 марта 2026 года», — уточнили 76.RU в пресс-службе суда.

Что известно о компании «Ярдормост»

АО «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района. Компания принадлежит региональному правительству, ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области.

Ежегодно «Ярдормост» через торги получает крупные дорожные контракты. По данным «Контур.Фокуса», общая сумма госконтрактов составляет около 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 млрд рублей, из них чистая прибыль составила 5,2 млн рублей.

С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.

Напомним, Дмитрия Драного задержали в июле 2025 года по обвинению в получении взяток на сумму более 10 млн рублей. По версии следствия, с ноября 2023 года по март 2024 года экс-директор компании «Ярдормост» получал деньги от предпринимателей за заключение выгодных для них контрактов и содействие в приемке поставленной продукции и выполненных работ.

Дмитрий Драный родился 29 октября 1972 года в городе Учалы-1 Башкирской АССР. Карьеру начинал как автослесарь, постепенно перейдя на руководящие должности. В 2005 году был назначен директором МУПП «Гордормостстрой» в Кирове. С 2010-го по 2014-й занимал пост мэра Кирова. Должность генерального директора АО «Ярдормост» Дмитрий занимал с апреля 2023 года по июль 2025 года.

Стоит отметить, что компания «Ярдормост» выполняла многие крупные проекты в Ярославле. Некоторые из них за последние два года сопровождались скандалами, срывами сроков и даже трагедиями. Ранее мы рассказывали о пяти самых громких проектах, которые вело АО «Ярдормост» в период руководства Дмитрия Драного.

Все новости по уголовному делу публикуем в специальном сюжете.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Уголовное дело СИЗО Ярдормост
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Комментарии
14
Гость
4 февраля, 22:50
Товарищи по партии подставили 😎
Гость
4 февраля, 20:48
Урлашов откинулся. Свято место пусто не бывает.
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Гость
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