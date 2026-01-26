Облил бензином и поджег беременную жену: в Тыве задержали «лучшего мужа». Новости 26 января

Женщине оказывают медицинскую помощь Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 января.

Программу диспансеризации планируют изменить

В программу диспансеризации предложили включить тесты на генетическую предрасположенность к онкологии, сердечным и другим тяжелым заболеваниям. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков.

В качестве примера приводится внедрение комплексного панельного исследования для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям, пишет ТАСС. По словам депутата, из-за того, что во время диспансеризации не тестируют на предрасположенность к онкологии, на сердечно-сосудистые патологии, аутоиммунные и метаболические нарушения, подобные диагнозы выявляются слишком поздно. Своевременная проверка на эти болезни поможет снизить смертность, отметил Даванков.

Для матерей хотят сократить рабочий день

Работающим многодетным матерям предлагают сократить рабочий день на один час. Как отметил депутат Госдумы Игорь Антропенко, это поможет россиянкам совмещать материнство и карьеру.

«Мы знаем, что с рождением ребенка зачастую женщина теряет „в карьере“ и что сложно после нескольких декретов выйти на работу. Я предложил Министерству труда найти возможность сократить рабочий день на час многодетным мамам, а также найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители», — цитирует ТАСС слова депутата.

По его мнению, принятие такого решения будет способствовать тому, что работодатель «не будет бояться» нанимать на работу мать, у которой трое и более детей. Как отметил Антропенко, поддержка таких женщин должна осуществляться на государственном уровне.

На Филиппинах больше 100 человек пропали без вести после крушения парома

У берегов Филиппин затонул межостровной паром M/V Trisha Kerstin 3. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. 13 человек погибли, 106 числятся пропавшими без вести, 233 пассажира удалось спасти.

Паром, следовавший из портового города Замбоанга на остров Джоло (провинция Сулу), потерпел крушение у провинции Басилан, примерно в двух километрах от деревни Балук-Балук. По предварительной информации береговой охраны, причиной могли стать технические неисправности.

ФАС получит новые полномочия для контроля тарифов на ЖКХ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) новые полномочия для регулирования тарифов на коммунальные услуги. Теперь ФАС сможет в принудительном порядке устанавливать экономически обоснованные цены на тепло, воду и электроэнергию, если региональные власти игнорируют ее предписания.

Инициатива стала ответом на системные нарушения, выявленные службой. По словам замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, только за последние два года зафиксировано 93 случая неисполнения решений ФАС, пишет «Известия». За три года общая сумма необоснованных начислений потребителям достигла 102 млрд рублей.

Одной из целей нововведений является повышение прозрачности «котлового» метода распределения выручки в электроэнергетике, который стал источником непрозрачных манипуляций. По мнению депутата, новый порядок поможет бороться с лоббизмом и «человеческим фактором», из-за которых энергетика традиционно получает преимущества перед хронически недофинансируемым водоснабжением.

Эксперты отмечают, что усиление контроля может привести к более честному и прозрачному ценообразованию. Однако ключевая проблема хронического недофинансирования и износа коммунальной инфраструктуры требует отдельного решения, пишут «Известия». Многие специалисты прогнозируют не столько снижение тарифов, сколько их выравнивание и повышение обоснованности.

Шумахер больше не прикован к постели

Состояние легендарного немецкого гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера стабилизировалось. Согласно информации Daily Mail, семикратный чемпион мира больше не прикован к постели и может передвигаться с помощью медицинского персонала.

За состоянием Шумахера по-прежнему круглосуточно ухаживает команда врачей и медсестер в его доме в Швейцарии, сообщает источник издания. По последней информации, он может перемещаться на специализированной инвалидной коляске с активной помощью медсестры и терапевта.

В колледжах и техникумах планируют сократить платные места

Правительство планирует ограничить количество платных мест в российских колледжах и техникумах. Соответствующий законопроект, который разработают по аналогии с уже действующими нормами для вузов, могут внести в Госдуму до конца весенней сессии 2026 года. Инициатива направлена на то, чтобы перенаправить абитуриентов на востребованные рынком труда рабочие и технические специальности.

В первую очередь ограничения затронут популярные платные направления, где, по мнению властей, наблюдается переизбыток кадров. Под удар могут попасть юриспруденция, экономика, сфера СМИ и экранные искусства.

Согласно новому механизму, правительство получит право утверждать перечень таких специальностей и устанавливать для них предельное количество платных мест. Распределять квоты между учебными заведениями будет Минпросвещения, а не сами колледжи, как сейчас.

Эксперты указывают на риски инициативы. Для многих учебных заведений, особенно в регионах, доходы от платников — критически важный источник финансирования. Их сокращение может подорвать финансовую устойчивость колледжей, передают «Известия». Кроме того, часть абитуриентов может уехать для обучения в зарубежные учебные заведения.

В России с 1 сентября введут универсальный платежный код

С 1 сентября 2026 года в России появится единый стандарт для безналичных платежей — Универсальный платежный код (УПК). Этот шаг, инициированный Банком России и Национальной системой платёжных карт, призван объединить разные способы оплаты, включая карты, Систему быстрых платежей и цифровой рубль, в один QR-код.

Вместо множества разных кодов на кассе или в квитанции будет отображаться один универсальный. Покупателю достаточно будет отсканировать его смартфоном и выбрать удобный способ оплаты в своём приложении, при этом все бонусные программы сохранятся. По словам доцента Финансового университета Эльвиры Белозоровой, единый стандарт назрел давно, чтобы избавить людей от путаницы, когда QR-код привязан только к определённому банку.

Однако эксперт видит и главный риск нововведения — возможность системного сбоя. Поскольку УПК станет единой платежной инфраструктурой для всей страны, ее поломка может одновременно парализовать огромное количество операций по всей России, передает «Комсомольская правда».

Технический сбой в системе бронирования парализовал работу авиаотрасли

Крупнейшие российские авиаперевозчики — «Аэрофлот», «Победа» и Nordwind — столкнулись с масштабным техническим сбоем, который парализовал ключевые системы обслуживания пассажиров. Причиной проблем стала глобальная неполадка в работе системы бронирования и продажи авиабилетов «Леонардо», разработанной компанией «Сирена-Трэвел».

В связи со сбоем было временно ограничено оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж. В условиях неработающей автоматики в аэропортах была организована ручная регистрация пассажиров на рейсы, а авиакомпании рекомендовали путешественникам заранее приезжать в терминалы и проверять статус рейсов на информационных табло. Сбои затронули работу аэропортов в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ».

Для восстановления работы системы бронирования, на которую приходится 80–90% всех бронирований в России, был создан оперативный штаб. Позже госкорпорация «Ростех», владеющая системой, сообщила, что работоспособность «Леонардо» полностью восстановлена после устранения внутренней технической проблемы у провайдера.

Снежная буря в США затронула более 200 миллионов человек

Мощная снежная буря накрыла большую часть территории США, создав чрезвычайную ситуацию в десятках штатов. По данным телеканала ABC, с последствиями непогоды, включая морозы и метели, столкнулись более 200 миллионов американцев.

Стихия привела к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Тысячи авиарейсов были отменены по всей стране, а на дорогах образовался гололед, что спровоцировало рост числа ДТП. Тысячи домов по всей стране остались без электроснабжения.

В результате экстремальных погодных условий, по информации телеканала CNN, в разных штатах погибли как минимум семь человек. Власти мобилизуют ресурсы для ликвидации последствий: только в Нью-Йорке на расчистку улиц от снега задействованы около 2,5 тысячи сотрудников коммунальных служб.

Глава филиппинского города выжил после обстрела из гранатомета

Мэр филиппинского города Шариф-Агуак Акмад Ампатуан выжил при попытке покушения, совершённой с применением гранатомета. Об этом сообщило издание Sunstar.

Всё произошло, когда его автоколонна возвращалась из мечети. Нападавшие из засады открыли огонь. Снаряд попал в бронированный внедорожник, в котором находился градоначальник, но он не пострадал, получили ранения двое его телохранителей.

Источник: Радио Sputnik / Telegram

В ходе спецоперации трое подозреваемых в нападении были убиты. Для мэра это уже как минимум третье покушение с 2014 года. Акмад Ампатуан является ключевым свидетелем по делу о резне в провинции Магинданао в 2009 году, в которой погибли 58 человек, и давал показания против членов собственной семьи.

Люди застряли в автобусе после ДТП в Краснодарском крае

На дорогах Краснодарского края утром 26 января из-за сложных погодных условий произошли два серьезных дорожных происшествия. В обоих случаях предварительной причиной аварий стало обледенение трассы.

Пассажиров пришлось вызволять Источник: Андрей Кравченко / Telegram

Под Новороссийском рейсовый автобус, столкнувшись с легковым автомобилем, вылетел в кювет и застрял в снегу. Двери транспорта оказались заблокированы, и спасателям пришлось разбивать лобовое стекло, чтобы эвакуировать 22 пассажиров и водителя. По предварительным данным, жертв и пострадавших в этом инциденте нет.

Водители жалуются на скользкие дороги Источник: Госавтоинспекция Кубани

В тот же день в районе Горячего Ключа в массовом ДТП столкнулись 20 автомобилей. В результате пять человек — водители и пассажиры — с травмами были доставлены в больницу. По фактам обоих происшествий прокуратура начала проверки.

Для мигрантов в России предлагают запретить менять работу в течение первого года

В России могут ввести запрет на смену места работы для иностранных работников, приехавших по патенту, в течение первых 12 месяцев. Законопроект внесли в Госдуму 26 января 2026 года группа сенаторов и депутатов во главе с Леонидом Слуцким.

Согласно законопроекту, мигранты будут обязаны трудиться у одного работодателя не менее года, без права перехода к другому или работы по совместительству.

Если трудовой договор будет расторгнут досрочно без уважительных причин, патент мигранта аннулируют, и он будет обязан покинуть Россию. Уважительными причинами считаются ликвидация компании-работодателя, чрезвычайные обстоятельства или невыплата заработной платы. В этих случаях у иностранного работника будет 30 дней на поиск нового трудового контракта.

В Тыве арестовали мужчину, поджегшего беременную жену

В Тыве мужчина во время ссоры облил свою беременную жену бензином и поджег. Потерпевшую с серьезными термическими ожогами госпитализировали, ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает управление СК РФ по региону.