В Ярославле передали в суд дело о гибели питерского врача в драке

В Ярославле будут судить мужчину, ударившего врача в центре города Источник: прокуратура Ярославской области











В Ярославле передали в суд дело о драке на улице Первомайской, в которой погиб врач из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, дело направлено в Кировский районный суд.

«По версии обвинения, 10 марта текущего года в вечернее время на улице Первомайской города Ярославля мужчина в ходе конфликта со случайным прохожим ударил его. 38-летний потерпевший упал и ударился головой об асфальт, а впоследствии скончался в больнице от полученной травмы», — сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека повлекшего смерть. Обвиняемым по делу проходит 30-летний мужчина.

По части 4 статьи 111 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Драка на Первомайской попала на видео Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Погибшим оказался 38-летний медик из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов, более 12 лет он проработал врачом ультразвуковой диагностики в петербургском медицинском центре «Балтмед». В первые минуты после драки его пыталась откачать ярославская студентка-медик Сельби Гурбанова. Дмитрий скончался в Соловьевской больницы.

Врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов умер после драки в Ярославле Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com









