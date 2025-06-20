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Криминал Врач погиб в драке В Ярославле передали в суд дело о гибели питерского врача в драке

В Ярославле передали в суд дело о гибели питерского врача в драке

Потасовка произошла в марте этого года

845
12 комментариев
В Ярославле будут судить мужчину, ударившего врача в центре города | Источник: прокуратура Ярославской областиВ Ярославле будут судить мужчину, ударившего врача в центре города | Источник: прокуратура Ярославской области

В Ярославле будут судить мужчину, ударившего врача в центре города

Источник:

прокуратура Ярославской области

В Ярославле передали в суд дело о драке на улице Первомайской, в которой погиб врач из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, дело направлено в Кировский районный суд.

«По версии обвинения, 10 марта текущего года в вечернее время на улице Первомайской города Ярославля мужчина в ходе конфликта со случайным прохожим ударил его. 38-летний потерпевший упал и ударился головой об асфальт, а впоследствии скончался в больнице от полученной травмы», — сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека повлекшего смерть. Обвиняемым по делу проходит 30-летний мужчина.

По части 4 статьи 111 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Драка на Первомайской попала на видео

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Погибшим оказался 38-летний медик из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов, более 12 лет он проработал врачом ультразвуковой диагностики в петербургском медицинском центре «Балтмед». В первые минуты после драки его пыталась откачать ярославская студентка-медик Сельби Гурбанова. Дмитрий скончался в Соловьевской больницы.

Врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов умер после драки в Ярославле | Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.comВрач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов умер после драки в Ярославле | Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com

Врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов умер после драки в Ярославле

Источник:

БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Подробности драки мы публикуем в специальном сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Драка Врач Уголовное дело Прокуратура
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Комментарии
12
Гость
1 час
Неудобные комменты традиционно для свободной прессы ОТКЛЮЧЕНЫ
Гость
1 час
а что бы изменилось, если погибший был не Врач.. и не из Питера ??
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