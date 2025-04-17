Замначальника Генштаба Шамарина приговорили к семи годам колонии за взятки в десятки миллионов

Защита Шамарина согласилась с приговором Источник: Министерство обороны РФ











Начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима за получение взятки в 36 миллионов рублей. Решение вынес Московский гарнизонный военный суд.

«Назначить Шамарину Вадиму Анатольевичу наказание в виде 7 лет лишения свободы», — огласил решение судья Антон Галкин.

Дело слушалось в закрытом режиме, передает РИА Новости. Защита отказалась обжаловать приговор.

Генерал-лейтенант признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Гособвинитель просил назначить Шамарину более жестокое наказание, а именно 12 лет колонии строгого режима, штраф в 108 миллионов рублей, а также лишить его звания генерал-лейтенанта и госнаград.

По данным следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. В четверг, 23 мая 2024 года, стало известно об аресте генерал-лейтенанта.