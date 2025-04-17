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Криминал Аресты генералов Замначальника Генштаба Шамарина приговорили к семи годам колонии за взятки в десятки миллионов

Замначальника Генштаба Шамарина приговорили к семи годам колонии за взятки в десятки миллионов

Обвинение просило более строгое наказание

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14 комментариев
Защита Шамарина согласилась с приговором | Источник: Министерство обороны РФЗащита Шамарина согласилась с приговором | Источник: Министерство обороны РФ

Защита Шамарина согласилась с приговором

Источник:
Министерство обороны РФ

Начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима за получение взятки в 36 миллионов рублей. Решение вынес Московский гарнизонный военный суд. 

«Назначить Шамарину Вадиму Анатольевичу наказание в виде 7 лет лишения свободы», — огласил решение судья Антон Галкин.

Дело слушалось в закрытом режиме, передает РИА Новости. Защита отказалась обжаловать приговор.

Генерал-лейтенант признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Гособвинитель просил назначить Шамарину более жестокое наказание, а именно 12 лет колонии строгого режима, штраф в 108 миллионов рублей, а также лишить его звания генерал-лейтенанта и госнаград.

По данным следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. В четверг, 23 мая 2024 года, стало известно об аресте генерал-лейтенанта. 

Вадим Шамарин окончил военное командное училище связи и военную академию связи в Новочеркасске. В 1992 году он был командиром взвода дистанционного управления радиоцентра, вырос до начальника узла связи бригады связи, в нулевые стал командиром бригады связи Восточного военного округа, а в 2010-м — главой Восточного военного округа по связи. В 2016 году Шамарин занял пост замначальника Главного управления связи Вооруженных сил России, в 2020-м стал временно исполняющим обязанности начальника Главного управления ВС РФ по связи, заместителем начальника Генштаба, позже приставка «врио» отпала. Подробнее о личности генерал-лейтенанта Вадима Шамарина можно почитать в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Колония строгого режима Взятка в особо крупном размере Генштаб Суд Вадим Шамарин
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Комментарии
14
Инженер1
5 часов
Ему присвоили звание иноагента?
Гость
6 часов
А что с остальными? Пока решили не трогать?
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