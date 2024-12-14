Дарят цветы и оставляют в долгах. Мошенники придумали новую схему — объясняем ее суть

Рассказываем про новую схему обмана — в этот раз мошенники дарят цветы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мошенники начали дарить россиянам подарки — и это не просто нарисованная коробка или несуществующий лотерейный билет, а настоящие, живые цветы. В чём суть обмана, как не попасться на новую уловку и действительно ли грабители «вышли» из интернета и снова готовы «по-старинке» взаимодействовать вживую, — в материале MSK1.RU.

Суть новой схемы

Недавно профильный Telegram-канал «Эксплойт» об интернет-технологиях опубликовал историю девушки-врача. Ей позвонили в дверь и передали анонимный подарок — букет цветов.

Это — первый этап схемы. Получатель уверен, что это приятный сюрприз, и принимает подарок. Единственное, что его заботит, — это личность отправителя: кто же, мол, этот тайный поклонник?

Через некоторое время начинается второй этап: злоумышленники звонят жертве и вежливо просят помочь. Они объясняют, что курьер не успел оформить какие-то документы или допустил ошибку, а им для строгой отчетности нужно знать, что букет точно дошел получателю. Есть и другая вариация второго этапа: злоумышленники звонят и говорят, что произошла ошибка, и подарок предназначался другому человеку.

Дальше схема начинает напоминать любые другие. Злоумышленники говорят нечто вроде: «Если вам доставили букет, и с ним всё хорошо, продиктуйте, пожалуйста, код из СМС-сообщения». Либо, если проигрывается сюжет «произошла ошибка», фраза звучит как: «Для отмены заказа продиктуйте код из СМС».

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Эксперт по информационной безопасности, директор по развитию сервиса внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско объясняет, что этот код чаще всего используется для доступа к важным онлайн-сервисам, например, к «Госуслугам».

Доступ к этому сервису, в свою очередь, открывает преступникам множество возможностей. Вестник Киберполиции России предупреждает: с помощью полученных персональных данных мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы.

В истории девушки-врача, которую опубликовал Telegram-канал «Эксплойт», всё закончилось хорошо, несмотря на то, что код она всё же продиктовала. Мошенники попытались взять в приложении банка кредит на два миллиона, но банк отклонил заявку.

Отличие схемы от стандартных

Мы привыкли, что мошенники воздействуют на негативные эмоции, чтобы вызвать чувство небезопасности, паники: например, «у вас пытаются украсть деньги — переведите их на безопасный счет». Эта же схема, наоборот, не запугивает — «радует» сюрпризом. Тактика, однако, не нова: как отмечает эксперт по информационной безопасности Вураско, «позитивная мотивация» уже давно используется злоумышленниками, просто реже.

— У мошенников стратегия плюс-минус всегда одна: это либо позитивная мотивация — «вы выиграли», «вам доступен приз», «скидка 80%, осталось 10 минут» и так далее, либо, конечно, негативная, более привычная — «вас взломали», «у вас сейчас украдут деньги», «случится что-нибудь еще плохое, надо быстро что-то делать», — объясняет эксперт.

Как отмечает Вураско, главная цель мошенников — заставить человека действовать быстро, не давая ему времени на размышления, «спровоцировать человека на совершение необдуманных действий». В этом появилось небольшое отличие схемы от стандартных: здесь, судя по историям жертв, между эмоциональным действием (подарком) и звонком с просьбой продиктовать код проходит какое-то время, вплоть до суток.

Кроме того, подарок в виде цветов вызывает чувство благодарности. Человек считает, что ему сделали приятное, и не ожидает подвоха. В результате он с большей готовностью выполняет просьбы злоумышленников. Либо же, если обыгрывается сценарий с «ошибкой», человек чувствует вину: он принял чужой подарок, и курьера накажут за ошибку, поэтому он может постараться всё исправить.

Курьер в доле?

Вураско предполагает, что злоумышленники здесь все-таки сами не выходят в офлайн и используют сервисы доставки, чтобы отправить букет:

— Никто не запрещает через сервис онлайн-доставки цветов сначала заказать букет на определенное имя и адрес, а на следующий день уже написать или позвонить, — объясняет эксперт по кибербезопасности. — Я точно не знаю, но я предполагаю, что злоумышленники пользуются легальными сервисами доставки цветов, а не ездят с цветами сами.

Курьер, привозящий букет, может даже не знать, что участвует в мошеннической схеме. Это делает обман сложнее для распознавания.

Как защититься от «цветочных» мошенников

Чтобы защититься, важно соблюдать простые правила. Главное — не сообщать никому никакие коды и внимательно читать СМС-сообщения.

— Сообщение с кодом — это не просто 4 или 6 цифр. Там будут еще пояснения, для чего этот код нужен, будет информация о том, что его передавать третьим лицам нельзя, — заверяет Александр Вураско.

Не надо никому по телефону диктовать никакие коды. Александр Вураско эксперт по информационной безопасности, директор по развитию сервиса внешних цифровых угроз Solar AURA

Будьте внимательны и не позволяйте эмоциям затмить разум.