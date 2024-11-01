Провела полтора года в СИЗО. Уборщица, которую обвиняли в краже семи миллионов, добилась оправдания

Вадим Спесивцев утверждал, что уборщица украла у него 7 миллионов Источник: Управление Судебного департамента по Новосибирской области / социальные сети











25 октября Новосибирский областной суд оправдал 47-летнюю уборщицу Айнагуль Борбуеву. Ее обвиняли в том, что она украла сумку из-под ноутбука, в которой была спрятана огромная сумма денег — 7 миллионов рублей. Три года Айнагуль доказывала, что она не воровка, и при помощи адвокатов смогла отстоять свое доброе имя. Кто украл пресловутые миллионы и были ли они вообще, еще предстоит выяснить следователям. Подробности — в материале наших коллег из NGS.RU.

Сумка под фонарем

Рано утром 4 ноября 2021 года 44-летняя Айнагуль Борбуева спешила на работу. Устроиться пусть легальной, но всё же мигрантке с высшим образованием в Новосибирске удалось только уборщицей. Как затем она рассказывала в суде, завидев прямо на тротуаре под фонарем сумку для ноутбука, она решила, что в ней будет очень удобно хранить моющие средства, и прихватила с собой.

Спустя сутки за уборщицей пришли полицейские: хозяин сумки не просто хватился своей собственности, но и заявил, что внутри была крупная сумма денег — 7 миллионов рублей.

Как следует из материалов дела, вычислили Айнагуль при помощи камер видеонаблюдения: в объектив попал и нетрезвый мужчина, который поздно ночью вышел из ресторана и дожидался у края тротуара такси, и проходившая всего несколько часов спустя там женщина. Она наклонилась, подняла оставленную им сумку и дальше пошла уже с ней.

Обычно непрофессиональные воры (а Айнагуль никогда прежде не была судима) быстро понимают, что нажили себе проблем, и дают признательные показания. Но уборщица продолжала стоять на своем: в сумке якобы были только наволочка, ручка и медицинская маска. Если деньги там и были, их украл кто-то другой.

Осенью 2022 года Айнагуль приговорили к 2,5 года колонии Источник: Анна Скок / NGS.ru











Но видео безжалостно свидетельствовало: сумку никто в руки больше не брал.

— Я прошла полиграф, ответила больше чем на 700 вопросов. Я надеюсь, что меня отпустят, — говорила подсудимая в октябре 2022 года за несколько минут до того, как ей начали оглашать приговор по делу об особо крупной краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).

Ее не отпустили. 27 октября 2022 года Октябрьский районный суд постановил, что она виновна.

— Сторона обвинения просила избрать подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — рассказал NGS.RU помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Никита Краев. — Суд с учетом нашего мнения вынес приговор в виде 2 лет 6 месяцев, также с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Таинственные миллионы

Мириться с обвинительным приговором защита и многочисленная поддержка Айнагуль Борбуевой (за ее судьбой пристально следил даже консул Кыргызстана в Новосибирске) не стали. Защищавшему ее тогда Абдулазизу Бадалбаеву казались странными сразу несколько деталей уголовного дела.

Мало того что потерпевший Вадим Спесивцев написал заявление о краже лишь спустя сутки после того, как лишился сумки. По словам адвоката, полиграф, который показал невиновность Айнагуль, не поверил потерпевшему, когда тот рассказывал о происхождении денег.

В суде мужчина говорил: он — предприниматель, деньги нужны были ему для совершения крупной сделки, а из-за кражи он вынужден был уйти на банкротство. Следователи не нашли оснований ему не верить, несмотря на то, что никаких документальных следов, например в банковских транзакциях, спесивцевские миллионы не оставили.

— Даже жена потерпевшего не знала, что у ее мужа есть 7 миллионов рублей, о чём сообщила в суде, — рассказывал NGS.RU адвокат Абдулазиз Бадалбаев. — Она не имела доступа под кровать, где муж якобы держал деньги? Наверняка имела.

Не выходит проверить и остальные слова Вадима Спесивцева.

Вадим Спесивцев отказывается говорить с журналистами. Особенно о сумке с 7 миллионами Источник: социальные сети











По данным сервиса Rusprofile, человека с таким именем нет и никогда не было в списках индивидуальных предпринимателей, учредителей юридических лиц или наемных руководителей компаний.

Зато о банкротстве Вадим Спесивцев действительно сказал правду. По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, полный тезка Вадима Спесивцева родом из Новосибирска 21 февраля 2022 года действительно был признан Арбитражным судом Новосибирской области банкротом. Среди третьих лиц по делу (то есть кредиторов) указаны сразу пять банков.

Как следует из опубликованного решения суда, причиной стал долг в размере 6 миллионов 320 тысяч 558 рублей 27 копеек, который он не имел возможности отдать, так как не владеет дорогим имуществом и является не предпринимателем, а безработным.

Единственное ценное имущество Вадима Спесивцева — лэптоп Apple Macbook Pro, — согласно реестру сведений о банкротстве, пытаются реализовать с молотка до сих пор.

Журналист NGS.RU связалась с Вадимом Спесивцевым, чтобы задать ему вопросы о 7 миллионах и нестыковках в деле, но он отказался разговаривать.

Новый виток дела

Обстоятельства кражи, вероятно, показались очень странными и судьям апелляционной инстанции. В мае 2023 года материалы дела изучили заново в Новосибирском областном суде. На этот раз судьи пришли к выводу: доказать, что миллионы Спесивцева вообще существовали, следователям не удалось. Но для того, чтобы признать осужденную уборщицу виновной в краже, хватит и дорогой сумки.

— Судебная коллегия определила изменить приговор в отношении Айнагуль Борбуевой, ее действия переквалифицировать с части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей, — рассказала NGS.RU государственный обвинитель, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. — Меру пресечения Борбуевой отменили, из-под стражи в СИЗО решили освободить.

Штраф Айнагуль тоже платить не пришлось — его засчитали в счет полутора лет, которые она провела в камере следственного изолятора, и это уже можно было бы считать победой.

Очередной, уже третий по счету, приговор Айнагуль слушала на свободе Источник: Управление Судебного департамента по Новосибирской области











Но свобода в комплекте с репутацией воровки Айнагуль Борбуеву не устроила.

— По делу были поданы кассационные жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Защитники осужденной просили оправдать Айнагуль Борбуеву, потребовали товароведческую экспертизу сумки на предмет определения ее стоимости, — рассказали в областном управлении судебного департамента.

Судьи кассационной инстанции изучили требования адвокатов и материалы дела и вернули их на пересмотр и определение, действительно ли сумка от ноутбука может стоить таких денег. Но с экспертизой возникла заминка: предприниматель умудрился потерять сумку снова. Тем не менее эксперты изучили хранящиеся в деле материалы и пришли к выводу, что в начале ноября 2021 года сумка стоила чуть больше 260 рублей.

— Материалы уголовного дела будут направлены в следственный орган для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого по факту хищения 7 миллионов рублей, — добавили в судебном департаменте.

NGS.RU также направил запрос в полицию, чтобы узнать, ведется ли проверка по статье 306 УК РФ — по факту заведомо ложного доноса.

Айнагуль Борбуева вернулась домой, к мужу и детям. По словам адвоката Натальи Коломбет, которая представляла ее в последних делах, она не готова говорить с журналистами.