Вслед за женой? Супруга экс-главы ярославского дептранса Татьяны Черемных отправили в СИЗО

По данным сайта Тверской городской Думы 38-летний Степан Черемных родился в Новгороде, окончил Тверской государственный технический университет. Степан — кандидат технических наук по специальности «Механика деформируемого твердого тела».

С 2009 по 2011 год Черемных работал инженером по проектированию зданий и сооружений. В 2011 стал руководителем группы организации строительства в АО «АтлантикТрансгазСистема», параллельно занимался преподаванием. Известно, что в 2018 году Степан стал лауреатом XIX Всероссийского конкурса «Инженер года».

В октябре 2021 года Черемных был избран депутатом Тверской городской Думы от партии ЛДПР. Он являлся руководителем фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России». Состоял в постоянных комитетах по вопросам развития городской инфраструктуры, по муниципальной собственности и земельным отношениям. В сентябре 2022 года депутатские полномочия Черемных были прекращены в связи с состоявшимися выборами.

В браке у Татьяны и Степана Черемных появилась дочь, сейчас девочке 9 лет.