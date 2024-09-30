Вслед за женой? Супруга экс-главы ярославского дептранса Татьяны Черемных отправили в СИЗО

В СИЗО отправили супруга бывшей главы тогда еще департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, обвиняемой по уголовному делу о взятках во время транспортной реформы. Информация об аресте 38-летнего Степана Черемных появилась на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы.
Известно, что меру пресечения Степану выносил Басманный районный суд 17 сентября. 20 числа решение попытались обжаловать. Мужа экс-главы дептранса подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.
По данным сайта «КонсультантПлюс», максимальное наказание по части 4 статьи 291.1 — до 12 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Судя по тексту, прикрепленному к карточке суда, Степана Черемных задержали из-за дела о взятках на ярославском транспорте, в котором одним из главных фигурантов выступает его жена Татьяна. Следователи требовали направить его под стражу, в том числе для того, чтобы он не связался с другими участниками.
«Также для согласования единой позиции с целью избежать уголовной ответственности обвиняемый может вступить в контакт с участниками организованной группы — должностными лицами, получавшим взятки, в том числе, со своей супругой, информировать их о ходе расследования, судебного разбирательства и имеющихся доказательствах по делу, выработать совместно с ними общую позицию по противодействию расследованию, принять меры к сокрытию доказательств и иных следов преступлений, отыскание и изъятие которых до настоящего времени не завершено, а равно иным образом воспрепятствовать производству по делу», — говорится в постановлении.
Сам Черемных и его защитник утверждали, что смысла в его задержании нет. Он пытался апеллировать тем, что у него есть маленькая дочь, а у матери — проблемы со здоровьем.
— Обвиняемый, адвокат возражали против удовлетворения заявленного ходатайства, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, документально не подтверждены, [Черемных] положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка, мать инвалида 3 группы, сам страдает рядом тяжелых заболеваний, нуждается в лечении, занимается волонтерской деятельностью, трудоустроен, ранее неоднократно добросовестно являлся к следователю, намерений скрываться не имеет, на основании изложенного просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, — говорится в постановлении.
Следователь попросил отправить Степана Черемных под стражу до 23 ноября 2024 года. Суд удовлетворил ходатайство органов, несмотря на аргументы Степана и его адвоката.
— Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемого два месяца, до 16 ноября 2024 года, — говорится в судебном документе. — В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий — отказать.
Что известно о Степане Черемных?
По данным сайта Тверской городской Думы 38-летний Степан Черемных родился в Новгороде, окончил Тверской государственный технический университет. Степан — кандидат технических наук по специальности «Механика деформируемого твердого тела».
С 2009 по 2011 год Черемных работал инженером по проектированию зданий и сооружений. В 2011 стал руководителем группы организации строительства в АО «АтлантикТрансгазСистема», параллельно занимался преподаванием. Известно, что в 2018 году Степан стал лауреатом XIX Всероссийского конкурса «Инженер года».
В октябре 2021 года Черемных был избран депутатом Тверской городской Думы от партии ЛДПР. Он являлся руководителем фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России». Состоял в постоянных комитетах по вопросам развития городской инфраструктуры, по муниципальной собственности и земельным отношениям. В сентябре 2022 года депутатские полномочия Черемных были прекращены в связи с состоявшимися выборами.
В браке у Татьяны и Степана Черемных появилась дочь, сейчас девочке 9 лет.
Что за уголовное дело?
Напомним, 24 мая 2023 года в Ярославле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали главу тогда еще дептранса Татьяну Черемных, директора «Организатора перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева, его заместителя Олега Ивановского.
Одновременно в Москве по этому же делу задержали московского топ-менеджера Александра Советникова. Его подозревают в передаче взятки в особо крупном размере.
По данным РБК, Советников передавал взятки с помощью фиктивного устройства сотрудников на работу в компанию «Мовиста». Деньги с зарплатных карт снимали Черемных и другие подозреваемые. В июле фигурантам уголовного дела продлили арест. В августе всех резко выпустили из СИЗО, заменив арест запретом определенных действий. Это не понравилось прокуратуре, ведомство выступило с апелляцией. Суд встал на сторону прокуратуры и вновь поместил фигурантов дела под арест.
Отметим, что в мае 2024 года дело о взятках на транспорте передали в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в Москву.
Мы подробно рассказывали, как в Ярославле и России перекроили транспорт. Все, что известно о громком деле мы публикуем в сюжете.