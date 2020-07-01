«Отказались от полотенец и клубных карт»: как ярославский фитнес-клуб выживает после коронавируса

Коронавирус серьезно пошатнул малый и средний бизнес. Наш сериал «Маленький, но гордый бизнес» рассказывает о предпринимателях, которые уже твердо встали на ноги или только начинают свой путь. И при этом не сдаются, несмотря на трудности. Вот ещё один из таких примеров.
В 2015 году ярославский бизнесмен Максим Чеканов вместе с партнерами открыли в центре города крупный фитнес-клуб «Стиль жизни». В трехэтажном здании расположились залы с бассейном и тренажерами, а также студии для различных спортивных программ. Открытие этого клуба наделало много шуму в своё время: многие не верили, что такого масштаба фитнес-центр вообще начнёт работать из-за того, что строительство затянулось. Но он открылся и стал крупнейшим в городе.
На этапе открытия доллар скакнул с 30 до 100 рублей
— Открываться было не страшно, потому что было четкое видение того, как все должно быть, был азарт. План был сделать клуб для бизнес-сегмента. Большой, красивый, с современной техникой. Поэтому, планируя, где его разместить, сразу отмели районы города — такой клуб не будет там рентабельным. Выбрали центр города как место притяжения людей.
В тот момент, когда мы начали стройку, когда уже был дизайн, бизнес-план и контракт на покупку оборудования, доллар из 30 рублей скаканул до 100. Этот момент был, мягко говоря, некомфортным. Но назад пути не было, и мы решили продолжать, хотя это было очень рискованно, — рассказывает директор клуба Наталья Тараканова.
Основные статьи расходов для клуба в обычное время: фонд заработной платы, обслуживание здания и оборудования, а также поддержания работы разных систем, к примеру, котельной и вентиляционной. Масштаб клуба во время пандемии коронавируса стал, можно сказать, отягчающим обстоятельством. Как поддерживать на плаву компанию с большим штатом и расходами, если клиентов и новых доходов нет? С этой проблемой столкнулись десятки других фитнес-залов города — закрыться пришлось всем.
Отсрочка платежей и онлайн-тренировки
— Общая площадь клуба — три тысячи квадратных метров. Помимо залов для занятий спортом, на территории есть также несколько студий красоты и кафе. С самого начала мы ориентировались на бизнес-сегмент Ярославля. Обозначили для себя миссию — делать жителей города здоровыми и красивыми.
Во время пандемии в первую очередь мы сократили коммунальные расходы. Из-за того, что для посетителей зал не функционировал, мы отключили газовую котельную, почти не пользовались электричеством. После этого попросили об отсрочке или уменьшении платежей. С каждым партнером вошли в переговоры, кстати, большинство пошли навстречу. Кроме того, взяли кредитные каникулы. Никого из штата сотрудников мы не увольняли, потому что мы их любим и ценим.
Для того чтобы посетители клуба не теряли форму, на время самоизоляции руководство решило перевести тренировки в онлайн-формат.
— Если сделать длительный перерыв в занятиях спортом, то почувствуешь себя плохо. Поэтому мы организовали в онлайне ежедневные тренировки по всем направлениям.
Для безопасности отказались от полотенец и клубных карт
С 20 июня в Ярославской области снова разрешили открыться спортивным залам. Однако работать они все равно должны в новых условиях. Директор «Стиля жизни» рассказала, как перестроилась работа фитнес-клуба.
— В первую очередь мы продлили посетителям абонементы, которые простаивали фактически 85 дней. Переставили тренажеры на безопасное расстояние друг от друга, нанесли на пол разметку. Для большей безопасности посетителей решили отказаться от клубных карт и полотенец, разумеется, это временная мера. Прийти заниматься человек может только по предварительной записи, на входе ему в обязательном порядке измерят температуру бесконтактным градусником.