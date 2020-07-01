«Отказались от полотенец и клубных карт»: как ярославский фитнес-клуб выживает после коронавируса

Отсрочка платежей и онлайн-тренировки



— Общая площадь клуба — три тысячи квадратных метров. Помимо залов для занятий спортом, на территории есть также несколько студий красоты и кафе. С самого начала мы ориентировались на бизнес-сегмент Ярославля. Обозначили для себя миссию — делать жителей города здоровыми и красивыми.

Во время пандемии в первую очередь мы сократили коммунальные расходы. Из-за того, что для посетителей зал не функционировал, мы отключили газовую котельную, почти не пользовались электричеством. После этого попросили об отсрочке или уменьшении платежей. С каждым партнером вошли в переговоры, кстати, большинство пошли навстречу. Кроме того, взяли кредитные каникулы. Никого из штата сотрудников мы не увольняли, потому что мы их любим и ценим.



Для того чтобы посетители клуба не теряли форму, на время самоизоляции руководство решило перевести тренировки в онлайн-формат.

— Если сделать длительный перерыв в занятиях спортом, то почувствуешь себя плохо. Поэтому мы организовали в онлайне ежедневные тренировки по всем направлениям.