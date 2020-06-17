Как бизнесу выжить в коронавирусные времена? Удаётся не всем. Некоторые опускают руки. Поэтому мы завели сериал «Маленький, но гордый бизнес», чтобы рассказывать о тех, кто сумел удержаться на плаву, надеемся, это кому-то поможет не впадать в отчаяние!



Перед тем как Вероника Гордеева нашла дело по душе, она долгое время работала официантом в одном из заведений Ярославля. Стать профессиональным видеографом ее подтолкнули случай и любимое хобби.

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