Как бизнесу выжить в коронавирусные времена? Удаётся не всем. Некоторые опускают руки. Поэтому мы завели сериал «Маленький, но гордый бизнес», чтобы рассказывать о тех, кто сумел удержаться на плаву, надеемся, это кому-то поможет не впадать в отчаяние!
Перед тем как Вероника Гордеева нашла дело по душе, она долгое время работала официантом в одном из заведений Ярославля. Стать профессиональным видеографом ее подтолкнули случай и любимое хобби.
Дошло, что хочу связать с видео жизнь
— Снимать мне нравилось всегда, даже в детстве. Когда была маленькой, играла с фотоаппаратом отца — представляла, что снимаю фильмы. Когда подросла, просила камеру у брата и снимала любительские видео для подруг. В какой-то момент до меня дошло, что я хочу связать с видео свою жизнь, я решилась и поставила себе цель. Работала официантом, чтобы купить камеру. Потом начала совмещать работу видеографа и официанта. Началось все с маленьких роликов для знакомых.
Позже благодаря сарафанному радио у девушки стали появляться новые заказы. Их количество увеличилось до такой степени, что совмещать их с работой официантом стало невозможно. Вскоре Веронике предложили должность видеографа в одной из крупных компаний Ярославля.
Главное вложение — камера
— Первое и главное мое вложение — камера. На тот момент это была относительно новая беззеркальная Sony A7, она обошлась мне в 100 тысяч рублей. Вся остальная техника — электронный стабилизатор, квадрокоптер, сменная оптика — у меня появилась чуть позже. Спустя время я поняла, что крутая техника не залог успеха. Самое главное — постоянная практика и формирование творческого видения. С помощью остальных примочек можно лишь повысить качество съемки и упростить процесс работы.
Со временем количество съемок увеличивалось, заказы становились масштабнее и дороже.
— Важно на этом этапе не останавливаться в развитии. Не ограничиваться тем, что уже умеешь. Не работать на количество или ради денег, а стараться повышать качество с каждой работой, искать более интересные проекты. Главное — не растрачивать себя, мне кажется, это применимо ко всем сферам деятельности. Я бы очень хотела чтобы кто-то уберег меня от подобных ошибок. Однако то ли к счастью, то ли к сожалению, я это познала все на собственном опыте.
Съемки в чумном костюме
Коронавирус отразился на работе Вероники напрямую. Помимо того, что количество заказов моментально уменьшилось, девушке пришлось основательно изменять привычный съемочный процесс.
— Стараюсь адаптироваться к существующим условиям. Например, пришлось собрать противочумной костюм, провожу съемки в нём. Еле выдержала в полном обмундировании полчаса. Сложно представить, как врачи работают в нем много часов подряд.
Сейчас, когда количество заказов снизилось, девушка больше времени уделяет просмотру фильмов, клипов и реклам. Одним словом — развивает в себе насмотренность.
— Мир сейчас развивается с огромной скоростью, либо ты успеваешь за ним, либо отстаешь и делаешь то, что неактуально. Нас сейчас со всех сторон призывают проводить время дома с пользой, почему бы так и не сделать? Во время пандемии появилось время на книги, онлайн-обучения, курсы повышения квалификации.
Во время коронавируса Вероника старается полностью перейти в сферу онлайн, работать с теми компаниями и людьми, чья деятельность не зависит от ограничений и карантина.
— Рассматриваю разные интернет-магазины, онлайн-компании. Для них реклама и визуальный контент всегда будет востребован. Для меня это, конечно, новые условия, но одновременно с этим отличный повод выйти из зоны комфорта.