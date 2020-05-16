Центр сдался: с улицы Кирова съезжают сразу несколько кафе и магазинов

Эпидемия коронавируса больно ударила по региональной экономике, владельцы малого бизнеса требовали налоговых послаблений и даже писали письма к главам города и области. Некоторые все же не смогли справиться с экономическими трудностями. С начала мая на сайтах объявлений начали одно за другим появляться предложения об аренде помещений. Да не где-нибудь, а в самом центре Ярославля, на улице Кирова.



Вчера появилось объявление о сдаче помещения, в котором много лет находился бар «Куба Либре».



— В течение месяца площадь точно освободится, — сказал собственник.

