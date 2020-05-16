Центр сдался: с улицы Кирова съезжают сразу несколько кафе и магазинов

Эпидемия коронавируса больно ударила по региональной экономике, владельцы малого бизнеса требовали налоговых послаблений и даже писали письма к главам города и области. Некоторые все же не смогли справиться с экономическими трудностями. С начала мая на сайтах объявлений начали одно за другим появляться предложения об аренде помещений. Да не где-нибудь, а в самом центре Ярославля, на улице Кирова.
Вчера появилось объявление о сдаче помещения, в котором много лет находился бар «Куба Либре».
— В течение месяца площадь точно освободится, — сказал собственник.
Недалеко от бара располагалась кальянная Smokelab. Собственник помещения также выставил его в объявление об аренде.
— В апреле истек срок старого договора, мы предоставили заведению льготный на апрель, но платить им нечем, — рассказал владелец помещения. — Не можем сказать точно, закроются ли они. Все зависит от того, найдутся ли деньги.
Кроме того, на сайте появились предложения арендовать несколько помещений по адресу Кирова, 11. До коронавируса там были ювелирные магазины.
Пешеходная улица лишится еще одного магазина. Мы связались с агентством недвижимости, которое дало объявление.
— На самом деле часть магазинов заявила о том, что съезжают, за несколько месяцев до эпидемии, — сказали в агентстве. — Но это самая трафиковая улица города, и, конечно, коронавирус повлиял на бизнес.
Так что на центральной туристической улице города теперь есть сразу несколько помещений в аренду. Цены немалые — от 120 до 500 тысяч рублей в месяц.