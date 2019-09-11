У похоронной фирмы за долги арестовали памятники

Приставы взялись за фирму из Тутаева
Фото: Александра Савельева
В Ярославской области судебным приставам пришлось арестовать имущество фирмы, которая занимается похоронным бизнесом в Тутаевском районе. Фирма пыталась уйти от налогов, но не вышло.
— Организация, имея хороший бизнес и регулярную прибыль, не желала платить налоги, что привело к судебным разбирательствам. В результате возбудили исполнительное производство о взыскании в бюджет 420 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Но фирма не торопилась выплачивать долг, и тогда приставы пошли на крайние меры — арест имущества. Из-за специфики фирмы арестовать пришлось памятники.
Если фирма не оплатит долг, то памятники уйдут с молотка.
— Стоит отметить, что покупкой арестованного имущества уже активно интересуются фирмы-конкуренты, — намекнули в службе судебных приставов.