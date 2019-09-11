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Бизнес

У похоронной фирмы за долги арестовали памятники

Контора в Ярославской области задолжала по налогам почти полмиллиона рублей

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Приставы взялись за фирму из Тутаева

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области судебным приставам пришлось арестовать имущество фирмы, которая занимается похоронным бизнесом в Тутаевском районе. Фирма пыталась уйти от налогов, но не вышло.

— Организация, имея хороший бизнес и регулярную прибыль, не желала платить налоги, что привело к судебным разбирательствам. В результате возбудили исполнительное производство о взыскании в бюджет 420 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Но фирма не торопилась выплачивать долг, и тогда приставы пошли на крайние меры — арест имущества. Из-за специфики фирмы арестовать пришлось памятники. 

Если фирма не оплатит долг, то памятники уйдут с молотка.

— Стоит отметить, что покупкой арестованного имущества уже активно интересуются фирмы-конкуренты, — намекнули в службе судебных приставов.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    11 сен 2019 в 15:38

    Эти конторы работают в основном в тени, хотя после 1 июля с. г. обязаны иметь он-лайн кассы. Проверить и взыскать не сложно. По Ярославлю их десятки. Целая отрасль. Но налоговой это неинтересно. Почему налоговой инспекции это не интересно? А что ей интересно?

    Йорик
    11 сен 2019 в 15:05

    Это не те, что изидов обслуживали?

    гость
    11 сен 2019 в 14:49

    Обычно памятники делаются под заказ уже оплаченный - в готовом виде только образцы их обычно немного - спрашивается кого наказали приставы?