У похоронной фирмы за долги арестовали памятники

В Ярославской области судебным приставам пришлось арестовать имущество фирмы, которая занимается похоронным бизнесом в Тутаевском районе. Фирма пыталась уйти от налогов, но не вышло.

— Организация, имея хороший бизнес и регулярную прибыль, не желала платить налоги, что привело к судебным разбирательствам. В результате возбудили исполнительное производство о взыскании в бюджет 420 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Но фирма не торопилась выплачивать долг, и тогда приставы пошли на крайние меры — арест имущества. Из-за специфики фирмы арестовать пришлось памятники.