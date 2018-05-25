Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

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С начала 2018 года детские сады Ярославля перешли на единого поставщика питания. Вернее, не просто единого поставщика продуктов, а единого организатора всего питания в дошкольных учреждениях. Ибо Комбинат социального питания, ставший победителем аукциона, занимается не только закупкой и поставкой продуктов питания для детских садов, но и отвечает за приготовление детских завтраков, обедов и ужинов, принял к себе поваров и работников кухни, занялся переоборудованием кухонь и пищеблоков в детских садах. В общем, взял на себя полную ответственность за этот важный и сложный процесс, избавив от хлопот руководство дошкольных учреждений.

Ярославль — далеко не первый город в России, пошедший по этому пути, это общероссийская тенденция. И то, как переход на единое меню и единого поставщика происходил в нашем городе, уже становится предметом изучения в других городах. В апреле он был представлен главам городов-участников Союза городов Центра и Северо-Запада России и вызвал значительный интерес. А на этой неделе с целью познакомиться с работой комбината социального питания Ярославль посетила профильная делегация из Северодвинска.

— Сегодня в Северодвинске организована единая система школьного питания, которой занимается муниципальный Комбинат школьного питания. Познакомившись с опытом Ярославля, у руководства нашего года возникло желание перевести на такую же схему и детские сады города. И сегодня мы приехали, чтобы детально изучить работу комбината социального питания, проследить весь процесс организации детского питания, от закупки продуктов до формирования единого меню, — рассказал о цели визита заместитель начальника управления образования Северодвинска Кирилл Сенченков.

Гости высоко оценили уровень технической оснащенности комбината, технологию приготовления блюд для детей, организацию работы по отгрузке продуктов питания в школы и детские сады города. Особо они отметили качество продукции комбината, в которой используются только натуральные ингредиенты.

— Мы с некоторой завистью посмотрели на работу ярославского комбината социального питания, — поделился своими впечатлениями директор комбината школьного питания Северодвинска Сергей Мусатов. — Наше предприятие занимается такой же деятельностью, однако в Ярославле ощутимо более высокий уровень оборудования и его подбор, хорошо работает технологическая служба. Мы не увидели на комбинате складов, забитых продуктами, все то, что привозят поставщики, оперативно поступает в производство и развозится по детским учреждениям — это говорит о серьезном подходе к организации логистики. Мы пока только мечтаем о том, чтобы иметь собственную пищевую лабораторию для контроля качество поступающих продуктов, а у комбината она есть и работает ежедневно, гарантируя качество питания. Все эти элементы мы обязательно будем брать на вооружение.

Промежуточные итоги реорганизации системы питания в дошкольных учреждениях образования были подведены в ходе встречи делегации Северодвинска с директором департамента образования мэрии Ярославля Еленой Ивановой. Она отметила, что переход на услуги единого оператора позволил обеспечить стабильно высокое качество питания во всех без исключения дошкольных учреждениях города.

— Сегодня за всю организацию питания отвечает один подрядчик, а значит повышается уровень контроля за качеством обедов, — отметила Елена Иванова. — А благодаря централизации закупки продуктов мы достигли экономии бюджетных средств до 20%.

— Заведующие детскими садами в большинстве рады нашему приходу, — поделилась с гостями заместитель генерального директора комбината социального питания Мария Тураева. — Говорят, когда раньше приходили проверки, они бегали, как ошпаренные, перед комиссией. А сейчас руки на груди сложили и смотрят, как бегаете вы. Потому что теперь это наша ответственность и забота. Всех поваров мы трудоустроили себе в комбинат с сохранением первоначальной зарплаты. Более того, мы вложили уже более 5 миллионов рублей на модернизацию пищеблоков в детских садах. Заменили холодильное оборудование, кухонный инвентарь, а кое-где пришлось даже форму поварам покупать.

В ходе визита в Ярославль специалисты из Северодвинска побывали в детском саду № 228 в Дзержинском районе Ярославля и в школе № 36, где увидели, как организовано хранение продуктов, как готовятся детские обеды, познакомились с отзывами родителей, побывавших на дегустациях детских обедов.

«Я снова вернулась в детство! Представленное разнообразие блюд удивит самого строгого гурмана. Не думаю, что современные мамочки, приходя с работы, готовят изо дня в день такой рацион. Все было очень вкусно!.. Для меня огромная похвала, когда ребенок говорит о моем кулинарном шедевре: «Вкусно, как в садике!», «В нашем саду организация детского питания строго контролируется. Теперь я это точно знаю!».

— Сегодня мы поняли, что Северодвинск в своем желании централизовать систему питания в детских садах находится на правильном пути, — подвел первые итоги визита Кирилл Сенченков. — Мы очень признательны ярославским коллегам, что показали нам всю систему организации детского питания, рассказали о ее достоинствах и узких местах. Безусловно, изучение опыта Ярославля поможет нам минимизировать возникающие на этом пути проблемы и пройти его максимально эффективно.