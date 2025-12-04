НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бизнес В России хотят ограничить работу круглосуточных магазинов — с чем это связано

В России хотят ограничить работу круглосуточных магазинов — с чем это связано

Соответствующее право хотят предоставить властям регионов

75
По мнению депутатов, в маленьких магазинах ночью продают алкоголь | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПо мнению депутатов, в маленьких магазинах ночью продают алкоголь | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

По мнению депутатов, в маленьких магазинах ночью продают алкоголь

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В России могут ввести ограничения касательно работы круглосуточных магазинов. Такие меры хотят установить из-за нелегальной продажи алкоголя в ночное время.

Законодательное собрание Кировской области внесло в Госдуму законопроект, который в случае принятия наделит региональные власти правом диктовать режим работы круглосуточных торговых точек.

«Небольшие магазины, работающие в формате „24 часа“ вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — говорится о сути проблемы в пояснительной записке.

Как пишут «Известия» со ссылкой на депутатов, небольшие круглосуточные магазины регулярно нарушают федеральный закон о продаже алкоголя в ночное время. Такие торговые точки зачастую не имеют лицензии на розничную продажу спиртного. Помимо этого, люди, живущие рядом с такими магазинами, часто страдают от шума.

Правительство планирует с 1 января 2026 года повысить акцизы на алкоголь и сигареты. К чему приведет эта налоговая мера — к оздоровлению нации или росту контрафакта, а также что ждет продавцов и производителей — разбираемся в материале MSK1.RU.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем
