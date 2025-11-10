НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Задерживаются поезда. Причина
«Умные решения» в недвижимости
Какие дороги отремонтируют в 2026-м
Где лечиться этой осенью
Причина позднего материнства
Отзыв на путешествие по Африке
Приедет поезд Деда Мороза
Продают квартиру за 120 млн. Фото
Бизнес Проблема «В клиентской зоне творится невероятное». Пункты выдачи маркетплейса под завязку завалили шинами (видео)

«В клиентской зоне творится невероятное». Пункты выдачи маркетплейса под завязку завалили шинами (видео)

ПВЗ вынуждены работать в сложных условиях

254
Клиент и сотрудник пункта выдачи заказов теряются на фоне столпов шин | Источник: читатель 74.RUКлиент и сотрудник пункта выдачи заказов теряются на фоне столпов шин | Источник: читатель 74.RU

Клиент и сотрудник пункта выдачи заказов теряются на фоне столпов шин

Источник:

читатель 74.RU

Пункт выдачи заказов Wildberries в Челябинске уже месяц завален автомобильными покрышками, и такая ситуация во многих ПВЗ по стране. Клиенты не могут зайти в помещение, а сотрудники вынуждены весь день вдыхать запах резины, рассказал владелец челябинского ПВЗ. Такая ситуация сложилась из-за поставщика шин, который использует точку WB как склад. Подробности — в материале 74.RU.

Источник:

читатель 74.RU

«Разбомбили пункт»

Этот пункт выдачи заказов занимает 45 квадратных метров. 20 из них — клиентская зона, которая вся заставлена шинами. По словам владельца пункта, в помещении находится более 200 покрышек.

«Проблема возникла недавно, когда на WB появилась услуга, что поставщик может забрать свои возвратные товары из пункта выдачи, а не со склада, как обычно, — рассказал 74.RU владелец ПВЗ Дмитрий. — Да, поставщики часто забирают свои товары от нас, но одно дело, когда это три коробки футболок, а другое — когда более 200 колес. В клиентской зоне творится невероятное, весь пункт разбомбили нам этими шинами. Сотрудники не могут подойти к стойке, а клиенты зайти не могут в зал: настолько всё завалено».

Как объяснил Дмитрий, поставщик при продаже товаров раскидывает их по складам Wildberries, а маркетплейс далее отгружает их людям через точку выдачи или курьерской доставкой непосредственно со склада WB. При отказе клиента от товара тот возвращается на склад, и оттуда его забирает поставщик.

«А поставщику шин сейчас удобно забирать колеса от нас, а не со склада, — продолжил Дмитрий. — Нам привозят более 200 шин, за ночь мы это всё разгребаем, потом поставщик забирает, затем снова привозят столько же, и такой круговорот продолжается уже месяц. И я не могу не пустить их в пункт выдачи, потому что мне же выпишут штраф тысяч в 50–100, потому что я как точка выдачи обязан принимать товар, который мне привозят. Но ПВЗ не предназначен для такого большого количества товаров, моя точка перегружена шинами, и работа пункта буквально заблокирована».

Это точно Wildberries или склад шиномонтажки? | Источник: читатель 74.RUЭто точно Wildberries или склад шиномонтажки? | Источник: читатель 74.RU

Это точно Wildberries или склад шиномонтажки?

Источник:

читатель 74.RU

Дмитрий неоднократно обращался в службу поддержки компании, но получал ответы, не решающие его проблему.

Источник: читатель 74.RUИсточник: читатель 74.RU
Источник:

читатель 74.RU

Источник: читатель 74.RUИсточник: читатель 74.RU
Источник:

читатель 74.RU

«Прорабатываем решение»

Редакция 74.RU попросила представителей маркетплейса прокомментировать эту ситуацию. В компании провели внутреннюю проверку.

«Данные поставки являются возвратом товаров продавцу. Они приходят в ПВЗ, которые поставщик указал в своем личном кабинете, — сообщили в ответ на запрос 74.RU в пресс-службе Wildberries & Russ. — Продавец уже забрал все товары из указанного пункта выдачи заказов. При подобных крупных поставках в нашей программе всегда есть возможность для владельцев пунктов оперативно подать информацию, чтобы специалисты маркетплейса могли ускорить их забор из пункта выдачи заказов. Кроме того, наши специалисты уже прорабатывают решение, которое бы помогло в будущем осуществлять такие возвраты на специализированные площади, минуя ПВЗ».

В компании отметили, что есть определенные товары, возврат которых поставщик не может оформить в ПВЗ, но шины на данный момент в этот список не входят.

«Список включает категорию сверхгабаритных товаров и продукцию, реализованную по моделям доставки силами продавца. Сверхгабаритные товары, в случае когда покупатели отказались от них, возвращаются непосредственно на склад продавца. А если клиент захотел вернуть товары, проданные по схемам продаж DBS, EDBS и Click&Collect, то поставщик их забирает у покупателя собственными силами», — заключили в Wildberries.

А вы сталкивались с подобным на ПВЗ?

Да, в ближайшем от дома такая же картина?
Нет, ни разу
Вообще туда не хожу
ПО ТЕМЕ
Дарья ДубровскихДарья Дубровских
Дарья Дубровских
корреспондент
Wildberries ПВЗ Шины
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
5 минут
Суровые челябинские пункты
Гость
1 минута
еще навоз через пвз по весне заказывают что у людей в голове?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление