«В клиентской зоне творится невероятное». Пункты выдачи маркетплейса под завязку завалили шинами (видео)

Клиент и сотрудник пункта выдачи заказов теряются на фоне столпов шин Источник: читатель 74.RU

Пункт выдачи заказов Wildberries в Челябинске уже месяц завален автомобильными покрышками, и такая ситуация во многих ПВЗ по стране. Клиенты не могут зайти в помещение, а сотрудники вынуждены весь день вдыхать запах резины, рассказал владелец челябинского ПВЗ. Такая ситуация сложилась из-за поставщика шин, который использует точку WB как склад. Подробности — в материале 74.RU.

Источник: читатель 74.RU

«Разбомбили пункт»

Этот пункт выдачи заказов занимает 45 квадратных метров. 20 из них — клиентская зона, которая вся заставлена шинами. По словам владельца пункта, в помещении находится более 200 покрышек.

«Проблема возникла недавно, когда на WB появилась услуга, что поставщик может забрать свои возвратные товары из пункта выдачи, а не со склада, как обычно, — рассказал 74.RU владелец ПВЗ Дмитрий. — Да, поставщики часто забирают свои товары от нас, но одно дело, когда это три коробки футболок, а другое — когда более 200 колес. В клиентской зоне творится невероятное, весь пункт разбомбили нам этими шинами. Сотрудники не могут подойти к стойке, а клиенты зайти не могут в зал: настолько всё завалено».

Как объяснил Дмитрий, поставщик при продаже товаров раскидывает их по складам Wildberries, а маркетплейс далее отгружает их людям через точку выдачи или курьерской доставкой непосредственно со склада WB. При отказе клиента от товара тот возвращается на склад, и оттуда его забирает поставщик.

«А поставщику шин сейчас удобно забирать колеса от нас, а не со склада, — продолжил Дмитрий. — Нам привозят более 200 шин, за ночь мы это всё разгребаем, потом поставщик забирает, затем снова привозят столько же, и такой круговорот продолжается уже месяц. И я не могу не пустить их в пункт выдачи, потому что мне же выпишут штраф тысяч в 50–100, потому что я как точка выдачи обязан принимать товар, который мне привозят. Но ПВЗ не предназначен для такого большого количества товаров, моя точка перегружена шинами, и работа пункта буквально заблокирована».

Это точно Wildberries или склад шиномонтажки? Источник: читатель 74.RU

Дмитрий неоднократно обращался в службу поддержки компании, но получал ответы, не решающие его проблему.

Источник: читатель 74.RU

Источник: читатель 74.RU

«Прорабатываем решение»

Редакция 74.RU попросила представителей маркетплейса прокомментировать эту ситуацию. В компании провели внутреннюю проверку.

«Данные поставки являются возвратом товаров продавцу. Они приходят в ПВЗ, которые поставщик указал в своем личном кабинете, — сообщили в ответ на запрос 74.RU в пресс-службе Wildberries & Russ. — Продавец уже забрал все товары из указанного пункта выдачи заказов. При подобных крупных поставках в нашей программе всегда есть возможность для владельцев пунктов оперативно подать информацию, чтобы специалисты маркетплейса могли ускорить их забор из пункта выдачи заказов. Кроме того, наши специалисты уже прорабатывают решение, которое бы помогло в будущем осуществлять такие возвраты на специализированные площади, минуя ПВЗ».

В компании отметили, что есть определенные товары, возврат которых поставщик не может оформить в ПВЗ, но шины на данный момент в этот список не входят.

«Список включает категорию сверхгабаритных товаров и продукцию, реализованную по моделям доставки силами продавца. Сверхгабаритные товары, в случае когда покупатели отказались от них, возвращаются непосредственно на склад продавца. А если клиент захотел вернуть товары, проданные по схемам продаж DBS, EDBS и Click&Collect, то поставщик их забирает у покупателя собственными силами», — заключили в Wildberries.