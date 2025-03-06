«Решил освободить время»: в центре Ярославля закрылась известная кофейня. В чем причина

Заведение в центре Ярославля решили закрыть Источник: Кофейня «History» | Ярославль / Vk.com











В центре Ярославля закрылась кофейня «History». Заведение располагалось на улице Ушинского, 12. Жители города заметили, что вывеску сняли, и теперь на месте «History» открылась кофейня известной сети.

— Проходил мимо, заметил, что кофейни нет. Может, переехала куда-то? — задался вопросом читатель 76.RU.

Мы связались с владельцем заведения. Он подтвердил: бизнес продан.

— Продали бизнес, там сейчас другая кофейня будет работать. У нас есть еще два заведения общепита с алкогольным направлением. Пабы в Ярославле и в Рыбинске, — пояснил в разговоре с 76.RU Антон Сухарев.

Открывать новую кофейню бизнесмен пока не планирует. По его словам, уже имеющийся бизнес отнимает все время.

— Может, чуть попозже. Это больше личные моменты, наверное, были. Уже есть несколько бизнесов, и я понял, что все время отдаю бизнесу, а не жизни, поэтому решил немножко освободить время, — пояснил предприниматель. — Опять же говорю, сейчас с учетом реалий на рынке сложновато, конечно. Цены повышаются, поэтому пока решили уменьшить обороты.

Также Антон Сухарев пояснил, что арендовал помещение под кофейню.