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Бизнес эксклюзив «Решил освободить время»: в центре Ярославля закрылась известная кофейня. В чем причина

«Решил освободить время»: в центре Ярославля закрылась известная кофейня. В чем причина

Корреспондент 76.RU пообщался с владельцем бизнеса

9 668
24 комментария
Заведение в центре Ярославля решили закрыть | Источник: Кофейня «History» | Ярославль / Vk.comЗаведение в центре Ярославля решили закрыть | Источник: Кофейня «History» | Ярославль / Vk.com

Заведение в центре Ярославля решили закрыть

Источник:

В центре Ярославля закрылась кофейня «History». Заведение располагалось на улице Ушинского, 12. Жители города заметили, что вывеску сняли, и теперь на месте «History» открылась кофейня известной сети.

— Проходил мимо, заметил, что кофейни нет. Может, переехала куда-то? — задался вопросом читатель 76.RU.

Мы связались с владельцем заведения. Он подтвердил: бизнес продан.

— Продали бизнес, там сейчас другая кофейня будет работать. У нас есть еще два заведения общепита с алкогольным направлением. Пабы в Ярославле и в Рыбинске, — пояснил в разговоре с 76.RU Антон Сухарев.

Открывать новую кофейню бизнесмен пока не планирует. По его словам, уже имеющийся бизнес отнимает все время.

— Может, чуть попозже. Это больше личные моменты, наверное, были. Уже есть несколько бизнесов, и я понял, что все время отдаю бизнесу, а не жизни, поэтому решил немножко освободить время, — пояснил предприниматель. — Опять же говорю, сейчас с учетом реалий на рынке сложновато, конечно. Цены повышаются, поэтому пока решили уменьшить обороты.

Также Антон Сухарев пояснил, что арендовал помещение под кофейню.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле выставили на продажу салон красоты. В этом материале описывали, сколько стоит готовый бизнес в городе.

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Комментарии
24
Гость
6 марта, 19:01
А где слово "легендарное" ?
Гость
6 марта, 19:15
Настолько известная что первый раз слышу))
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