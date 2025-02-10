Нужна IKEA? Есть идея! Торговые сети начали продвигать товары «как у шведской компании» — что они продают

«Чижик» приблизился к «ИКЕА» не только физически, но и ассортиментом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В конце января крупнейший российский ретейлер X5 Group объявил о запуске своего проекта «Чижикеа», пообещав порадовать любителей IKEA тремя сотнями товаров для дома в стиле шведской компании в своих дискаунтерах. На прошлой неделе объявления, использующие стилистику IKEA, появились и в «Ашане», где представлена целая коллекция очень похожей на икеевскую мебель. Наш коллега, обозреватель NGS.RU, обошел магазины обеих сетей в Новосибирске, чтобы посмотреть, чем реально там торгуют.

«Чижикеа» развернулась

В магазинах появилось больше двух десятков видов бытовой техники Источник: Стас Соколов / NGS.RU











О появлении в магазинах сети «Чижик» рекламных материалов бренда «Чижикеа» NGS.RU писал еще до официального запуска проекта. Тогда на полках с непродовольственными товарами (их в «Чижике» продавали с начала работы сети) появились только отдельные наименования, которые действительно отдаленно напоминали товары из IKEA.

Сами полочки и шкафчики продаются не под брендом «Чижикеа» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Позже X5 Group выпустила пресс-релиз, где сказано, что «ассортимент „Чижикеи“ насчитывает уже порядка 300 позиций, среди которых товары для дома, посуда, домашний текстиль, сборно-разборная мебель, игрушки и прочее». Российский ретейлер не пытается скрывать, что стало для него источником вдохновения:

— «Чижикеа» особенно порадует любителей «Икеи», линейка включает товары в полюбившемся скандинавском стиле, — сказано в пресс-релизе. — Качество продукции стало главным фактором в выборе будущих производителей «Чижикеи». Товары создаются российскими и китайскими производителями, некоторые из них ранее сотрудничали с брендом «Икеа».

Рекламная листовка «Чижикеа» Источник: X5 Group











И чтобы у покупателей совсем уж не оставалось никаких вопросов, к тексту пресс-релиза прилагается картинка со сравнениями цен на аналогичные внешне товары в «Чижике» и в самой IKEA (за образец взята Литва, то есть цены приведены по курсу рубля к евро).

Сейчас количество товаров «в стиле IКЕА» в дискаунтерах заметно увеличилось: например, появилась целая линейка разборной мебели. Некоторые из образцов можно буквально положить в пакет — такие, как деревянная угловая полочка для кухни или рабочего стола (599 рублей).

Мебель продается в сложенном виде, чтобы ее можно было унести с собой вместе с обычными покупками Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пластиковый комод (названный для большей привлекательности Stokholm) в общественном транспорте везти будет, наверное, не очень удобно, но он прекрасно уместится просто на заднем сиденье автомобиля. Имеется и гладильная доска, и небольшой журнальный столик.

В «Чижике» теперь также можно купить в общей сложности не меньше двух десятков наименований бытовой техники. Каждый тип устройства присутствует, конечно, в единственном варианте (то есть только один вид утюга, кофемолки или блендера), но есть даже такая диковинная еще не так давно штука, как робот-пылесос.

Полка с бытовой техникой в «Чижике» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В перспективе X5 обещают регулярно обновлять набор товаров. Идея заключается в том, что покупатель, который приходит сюда за продуктами, время от времени будет видеть в непродовольственном отделе какие-то полезные мелочи. И глядишь, начнет заходить туда чаще, уже зная, что подобные товары можно купить здесь, рядом с домом или по пути.

«Ашан» тоже в деле

В российском «Ашане» товары в стиле «ИКЕА» появились еще до того, как шведская компания закрыла в России свои магазины. Французские гипермаркеты всегда торговали мебелью, товарами для дома, игрушками — всем тем, что продается в IKEA, но на какие-то буквальные заимствования шли, только когда дело касалось очевидных бестселлеров вроде плюшевой акулы или разборных табуретов.

Объявление в «Ашане» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











После закрытия IKEA работа в этом направлении в «Ашане» пошла куда активней. А увидев, что «Чижик» начал использовать стилистику шведского бренда для продвижения своих товаров, во французской сети тоже, видимо, решили, что стесняться уже нечего. Так, например, в гипермаркете в ТЦ «МЕГА» в Новосибирске появились объявления с картинкой, повторяющей сочетание цветов логотипа шведской компании и надписью «Шведский стиль».

Тумбочки и комоды «в шведском стиле» из «Ашана» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На входе в магазин теперь имеется целая промозона, посвященная этому самому «шведскому стилю». Прежде всего речь о стеллажах и комодах из не обработанной защитными покрытиями древесины. Нельзя сказать, что это 100-процентные аналоги, но выглядят они действительно похоже. Схожести добавляет и то, что мебель эту можно сразу же забрать из зала — она лежит в разобранном и упакованном виде, как на складе «ИКЕА».

Уголок «ИКЕА» на входе в гипермаркет Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Просто товарами в шведском стиле в «Ашане» решили не ограничиваться и поставили даже стол с сервировкой, как это принято в IKEA. При этом в самом разделе мебели гипермаркета подобной демонстрации нет: кровати, диваны и шкафы там в лучшем случае просто стоят вместе.

Мебель в стиле «ИКЕА» из «Ашана» можно сразу нести на кассу Источник: Стас Соколов / NGS.RU











.

Мебель в «Ашане» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Для чего торговать товарами «под „ИКЕА“» взялись крупные ретейлеры? Для «Ашана» это сравнительно простой способ немного увеличить продажи мебели. Тем более что после ухода IKEA в России остались обслуживавшие шведскую сеть фабрики, и они с радостью готовы были переключиться на нового заказчика.

У «Чижика» задача более серьезная: сеть пытается стать для своих покупателей поставщиком максимально широкого круга товаров. Для центральной части крупных городов это, может быть, не так существенно, но для окраин и маленьких городков, где больших магазинов может не быть вообще, возможность купить в одном месте и продукты, и посуду, и миксер может быть вполне востребована.