А «Макфу»-то вернут? Разбираем решение Конституционного суда по срокам давности

Юристы и бывшие собственники изъятых активов задумались, имеет ли решение Конституционного суда РФ обратную силу Источник: Наталья Лапцевич, Олег Каргаполов, Семен Казьмин (коллаж) / 74.RU

Конституционный суд РФ запретил применять сроки давности к делам, связанным с обращением в пользу государства имущества, нажитого коррупционным путем. При этом суд подчеркнул, что на другие иски об изъятии имущества, в том числе связанные с неправильной приватизацией, это не распространяется. Наши коллеги из 74.RU спросили юристов, как они оценивают это знаковое решение. И что дальше — вернут ли «Макфу», ЧЭМК и «Ариант» прежним владельцам или, по заветам Глеба Жеглова, они получат дырку от бублика?

«Не было сюрпризом»

Процесс национализации ранее приватизированных предприятий или изъятия частных компаний по другим основаниям активно пошел в последние годы. Под каток попали и три крупных холдинга с челябинскими корнями — промышленная группа ЧЭМК, «Ариант» и «Макфа». Поэтому вопрос о применимости сроков давности к подобным искам привлек внимание не только юристов, но и широкой общественности.

— Сроки давности не применяются по антикоррупционным искам. Это несовместимо с принципами правового государства, указано в релизе на сайте Конституционного суда. На иные иски, подаваемые прокуратурой, данное положение не может распространяться, — отметила юрист Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич.

Она добавила, что для подтверждения выводов требуется дождаться полного решения суда.

— Конституционный суд признал, что коррупционеры не могут прикрываться истечением сроков давности, чтобы сохранить незаконно нажитое имущество. При этом указано, что если законодатель решит ввести изменения в законодательство, то сроки для таких случаев должны быть иными, существенно больше обычных, — обратил внимание советник, руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Денис Крауялис. — Важно, что эта позиция не должна применяться в спорах об изъятии имущества, связанных с нарушением порядка приватизации, подчеркнули судьи. А также увеличенные сроки не должны затрагивать третьих лиц, не участвовавших в организации коррупционных схем, но вступавших в правоотношения с коррупционером и с подконтрольными ему или связанными с ним лицами и не знавших об источнике происхождения такого имущества.

Этим обеспечиваются интересы добросовестных участников гражданского оборота, соблюдается баланс частных и публичных интересов, подчеркнул Денис Крауялис.

Постановление КС РФ заняло более 50 страниц Источник: Ksrf.ru

Советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры» Мария Бакакина назвала решение Конституционного суда РФ по вопросу конфискации имущества в делах о коррупции обоснованным и логичным шагом.

— Конфискация позволяет государству возвращать значительные суммы денег и ценное имущество, поэтому сегодняшнее решение не было сюрпризом для юридического сообщества. Конституционный суд РФ указал, что основывал решение на принципе баланса частных и публичных интересов, подчеркивая вред коррупции для государства и общества, и приоритет публичных интересов, в основном указывая на вред обществу от таких преступлений, — объяснила Мария Бакакина. — Положительные аспекты решения включают унификацию судебной практики, а также это определенная «победа» для стороны обвинения. Негативные последствия, по сути, касаются только лиц, чье имущество будет конфисковано, и их близких. При этом суд указал, что права добросовестных приобретателей, не знавших о преступном происхождении имущества, должны быть защищены.

Коррупционные преступления в России имеют свои особенности, в том числе длительный срок их совершения, длительные сроки расследования и судебных разбирательств. Поэтому вопрос о конфискации требует особого подхода к срокам исковой давности, добавила Мария Бакакина.

Управляющий партнер юридической компании «ЮКАМ» Ани Манташян напомнила ряд аргументов, которым судьи обосновали свою позицию.

— Во-первых, в случае обращения в доход РФ имущества, полученного вследствие нарушения антикоррупционного законодательства, нельзя говорить о защите субъективного права в том смысле, которое используется в частноправовых отношениях. Это значит, что исковая давность — не инструмент защиты прав лица, а возможность легализации незаконно приобретенного имущества и уклонения от ответственности, — отметила представитель компании «ЮКАМ». — Во-вторых, такие иски не восстанавливают положение, существовавшее до нарушения прав, а восполняют нарушение справедливости, публичного порядка и законности. В-третьих, такие иски направлены лишь на имущество коррупционера, а значит, не нарушают конституционный запрет на ухудшение положения граждан и не вводят ответственность обратной силой закона.

Конституционный суд решил, что сроки исковой давности по антикоррупционным искам не должны применяться в привычном порядке. Бесполезно обсуждать общепринятые временные рамки: либо они должны быть установлены отдельно, либо прописаны специальные правила их течения.

Что дальше?

Решение Конституционного суда имеет огромную значимость для действующей судебной практики, отметили юристы.

— С одной стороны, получается, что по антикоррупционным искам сроков (давности) нет. Но нужно понимать, что проблем-то (с делом «Макфы») много, не только сроки. Решение Конституционного суда затрагивает лишь один из множества проблемных вопросов. Считаю, что нужны еще как минимум три решения Конституционного суда, такие же — по 52 страницы, чтобы легитимизировать изъятие имущества. Потому что есть только подозрение в коррупции. А в рамках гражданского судопроизводства не доказывается правонарушение. Конституция запрещает смешивать гражданский процесс с уголовным или административным, — отметил адвокат, партнер юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича и его семьи.

Кроме того, юрист задался вопросом о применении вердикта КС РФ.

— Сначала состоялось решение об изъятии имущества, и тогда действовали сроки давности, которые вызвали сомнения (у КС РФ). А потом, через какое-то время, состоялось решение Конституционного суда. Возникает вопрос, как быть с обратной силой закона? — отметил Игорь Трунов. — Можно ли говорить о том, что это решение (КС РФ) легитимизирует и выведет в правовое поле решения (других судов), которые уже состоялись? Нет, конечно, абсолютно нет.

Вместе с тем юрист «Макфы» указал, что полное решение Конституционного суда РФ опубликовано, там 52 страницы, его надо прочитать и «переварить».

— Антикоррупционные споры, которые идут сейчас в судебных инстанциях, будут рассмотрены с учетом позиции Конституционного суда, — объяснила Ани Манташян. — Что же касается решений, вступивших в силу, здесь возможен пересмотр дел по новым обстоятельствам по правилам статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ (основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам).

По общему правилу вывод КС РФ не распространяется на изъятие приватизированного имущества. Однако юристы предположили, что в случае приватизации на «коррупционной основе» сроки давности также не будут применяться.