«Может привести к удорожанию жилищного строительства». В России дефицит водопроводных кранов и сантехники

В России ввели новый ГОСТ на водопроводные краны Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











С дефицитом товаров столкнулась еще одна российская отрасль — сантехническая. В стране может возникнуть дефицит… водопроводных кранов. Всё, как сообщает MSK1.RU, из-за введения нового ГОСТа, согласно которому краны должны стать толще и тяжелее.

Изменения в параметрах кранов приводят к их удорожанию, что вызывает беспокойство у производителей и потребителей. Ведь существует международная конструкция кранов, которая соответствует всем требованиям, однако в условиях санкций импортные краны стали недоступны. Поэтому и пришлось спешно разрабатывать отечественный госстандарт.

Нововведение, инициированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, стало неожиданностью для участников рынка. На фоне ограничений на импорт иностранной продукции российские фабрики вынуждены адаптироваться к новым условиям, что создает дополнительные трудности.

— На рынке запорной арматуры сложилась такая ситуация: российская компания, стремясь защитить себя от конкуренции с китайскими производителями, пролоббировала новый ГОСТ. Чтобы сертифицировать продукцию по этому ГОСТу, необходимо заплатить значительные деньги. Это автоматически ставит компании без такого сертификата в невыгодное положение, — объясняет гендиректор российского подразделения компании Huch EnTEC (производит теплотехническое оборудование) Андрей Филиппов.

— Но всё-таки краны — это ведь нишевый продукт. Не лампочки же, не обои…

— А вот это вы зря. Рынок запорных кранов огромен, ведь все магистральные и промышленные трубопроводы, а также здания в больших количествах оснащены такими кранами.

Кстати, если говорить о насосных группах, то в России нет завода, который бы предлагал полностью российские решения. Поэтому на нашем рынке насосных групп сейчас доминирует Китай. Китайские бренды завозятся с разных фабрик — кто-то предлагает продукцию попроще, кто-то — получше. Иногда качество настолько низкое, что латунные элементы просто разваливаются из-за большого содержания силумина, — говорит Филиппов.

— Ну вот ваша компания производит бойлеры. С ними тоже проблемы из-за санкций?

— Бойлеры, производимые за рубежом, приходится перевозить, что значительно увеличивает их себестоимость. Логистика — перевозки автотранспортом или контейнерами — заметно подорожала, и это сильно ударило по розничным ценам. Производители один за другим поднимают цены. Мы также были на днях вынуждены увеличить стоимость ряда моделей на 12%.

Основатель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов также согласен, что санкции крайне болезненно ударили по всей отрасли. И дефицит кранов — лишь верхушка айсберга.

— Удорожание материалов идет вне зависимости от одного стандарта. И причина этому — импортозамещение. Как быть с отечественными решениями, где на 70% запчасти импортные или детали? — рассуждает Котлов. — Так что в целом ситуация с комплектующими и материалами процентов на 30 зависит от внешней экономической конъюнктуры всегда. Даже если номинально товар изготавливается в России. Еще важная деталь, которая коснется именно граждан как конечных потребителей, — обслуживание. Те, кто уже купил хорошую инженерную систему, неизбежно сталкиваются с обслуживанием и заменой расходников.

Водопроводные краны — не единственная продукция, по которой ударили санкции. Весной 2022 года игроки рынка уже столкнулись с нехваткой санитарной и садовой техники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования.

Одной из ключевых проблем является зависимость российского производства от импорта сырья. Например, 90% белого каолина, необходимого для производства унитазов, поступало из ЛНР. Это стало особенно актуальным после введения 10-го пакета санкций Евросоюза (весной 2023 года): в список рестрикций попали биде, чаши унитазов, смывные бачки и другие товары. Традиционно они были представлены в среднем и высоком ценовом сегментах.

— Цены на строительные материалы в России уже выросли примерно на 15–20% за последний год, — говорит основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан. — Из-за запрета на импорт и недостаточной готовности российских заводов адаптироваться к новым стандартам производители сталкиваются с серьезными трудностями.

— Но ведь подорожание и дефицит ощущают не только простые граждане, но и строительные компании?

— Конечно! Подорожание стройматериалов и комплектующих уже сейчас негативно сказывается не только на гражданах, но и на госконтрактах. Это увеличение стоимости может привести к удорожанию жилищного строительства.