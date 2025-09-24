НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Держитесь крепче: ярославцев предупредили о сильном ветре

Сколько продлится разгул стихии

Держитесь крепче: ярославцев предупредили о сильном ветре

Сколько продлится разгул стихии

278
Ярославцев предупредили о сильном ветре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о сильном ветре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о сильном ветре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство региональной безопасности и МЧС предупредили ярославцев о сильном ветре.

«Усиление северо-западного ветра порывами до 15 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области и по городу Ярославлю в период до 21 часа 24 сентября. Нахождение вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны», — отметили в Министерстве регионального развития.

В случае происшествий ярославцам порекомендовали звонить на номер экстренных служб — 112.

Напомним, синоптики сообщили о стремительном похолодании в Центральной России. В четверг и пятницу, 25 и 26 сентября, ночью ожидается 0 градусов.

Из-за похолодания в Ярославской области с 24 сентября решили начать отопительный период. Однако жителей предупредили, что процесс запуска теплосистем займет некоторое время. Возможно, это растянется на период около недели. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения — школы, садики, больницы. Потом — в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
5
Гость
45 минут
Надеюсь, в Ярославской области не повторится прошлогодний шторм.
Гость
49 минут
Подумаешь, 15 м/с — всё равно не повод расслабляться.
Читать все комментарии
