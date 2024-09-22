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Осень «Похолодание усилится»: синоптики «Фобоса» рассказали, какой погоды ждать на неделе

«Похолодание усилится»: синоптики «Фобоса» рассказали, какой погоды ждать на неделе

Публикуем прогноз по дням

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2 комментария

Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

Синоптики центра «Фобос» предупредили о похолодании в Центральной России в ближайшие дни. В Ярославской области ожидаются ночные заморозки.

— В ночь на понедельник похолодание усилится, и зона околонулевых температур с вероятностью заморозков сместится на юг — фронт холода проляжет через Центральную Россию, — сообщили в «Фобосе» днем 22 сентября.

Как отмечают специалисты, метеорологическая осень наступила вместе с астрономической — 22 сентября, в день осеннего равноденствия. Однако на смену похолодания придет бабье лето.

— Скандинавский антициклон заблокирует господствующий над Европой западно-восточный перенос воздушных масс и на несколько дней перекроет доступ на континент влажного прохладного воздуха с поверхности Атлантики, — предупредили в «Фобосе». — После похолодания природа как бы вернет краюху лета и еще немного побалует нас солнечными лучами.

С 22 по 26 сентября будет держаться солнечная и сухая погода, однако ночные температуры начнут стремиться к нулю.

Ближайшая ночь будет малооблачной, температура в Ярославле опустится до +3…+5 °C, давление немного выше нормы.

Погода по дням:

  • в понедельник, 23 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +3…+5 °C, днем +13… +15 °C, ветер слабый;

  • 24 сентября возможна переменная облачность; ночью +5…+7 °C, днем +16… +18 °C, ветер южный, умеренный;

  • 25 сентября в течение суток прогнозируется переменная облачность; ночью +7… +9 °C, днем +20… +22 °C, ветер южный, умеренный;

  • 26 сентября вновь ожидается переменная облачность; ночью +14… +16 °C, днем +21…+23 °C, ветер южный, сильный, порывы до 11 м/с.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Фобос в переводе с латыни это Страх, какие у нас названия😡🤮
Гость
14 минут
Будем греться у ядерного пепелища Украины. А оно не за горами.
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