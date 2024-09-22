«Похолодание усилится»: синоптики «Фобоса» рассказали, какой погоды ждать на неделе

Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов











Синоптики центра «Фобос» предупредили о похолодании в Центральной России в ближайшие дни. В Ярославской области ожидаются ночные заморозки.

— В ночь на понедельник похолодание усилится, и зона околонулевых температур с вероятностью заморозков сместится на юг — фронт холода проляжет через Центральную Россию, — сообщили в «Фобосе» днем 22 сентября.

Как отмечают специалисты, метеорологическая осень наступила вместе с астрономической — 22 сентября, в день осеннего равноденствия. Однако на смену похолодания придет бабье лето.

— Скандинавский антициклон заблокирует господствующий над Европой западно-восточный перенос воздушных масс и на несколько дней перекроет доступ на континент влажного прохладного воздуха с поверхности Атлантики, — предупредили в «Фобосе». — После похолодания природа как бы вернет краюху лета и еще немного побалует нас солнечными лучами.

С 22 по 26 сентября будет держаться солнечная и сухая погода, однако ночные температуры начнут стремиться к нулю.

Ближайшая ночь будет малооблачной, температура в Ярославле опустится до +3…+5 °C, давление немного выше нормы.

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