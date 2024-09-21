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Осень Всегда считался особенным: что нужно сделать в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь счастье и достаток

Всегда считался особенным: что нужно сделать в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь счастье и достаток

Рассказываем о традициях и приметах 22 сентября

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22 сентября — день осеннего равноденствия

22 сентября — день осеннего равноденствия. В это время продолжительность дня и ночи сравниваются. Именно от этой даты ученые отсчитывают астрономическое начало осени. Интересно, что оно в 2024 году в Центральной России практически совпало с климатической сменой сезонов.

В культуре многих народов день осеннего равноденствия считался особенным. У древних славян в это время праздновали так называемые осенины — начало осени, когда народ благодарил природу за урожай и готовился к зиме.

Наши предки верили, что в эту дату с помощью определенных действий можно было привлечь в дом счастье. Например, хорошей приметой считалось встать рано утром, выйти на улицу или хотя бы на балкон и встретить рассвет. Это должно было привнести положительные обновления в жизнь и судьбу. Дома рекомендовали проводить уборку, принимать ванну, проводить ритуалы очищения — всё это должно было избавить от старых проблем.

В день осеннего равноденствия на Руси пекли пироги с разными начинками: капуста должна была привлечь финансовую удачу, мясо — успех в делах, ягоды — счастье в семье.

Кроме того, по приметам в день осеннего равноденствия определяли погоду на осень и зиму. Считали, каким будет сам день равноденствия, такой выдастся и оставшаяся часть осени, а также зима. Ясная погода предвещала в ближайшие месяцы тепло, а дожди — холод.

Также считалось, что если рябина к этому дню уже покраснела и ягод на ней много, то зима придет рано. О ранних заморозках свидетельствовали и пожелтевшие листья на березах.

День осеннего равноденствия обычно был последним в году, когда можно собирать грибы и целебные травы. После этого в лес за ними уже не ходили.

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