«Погода сошла с ума»: у дачницы в Костромской области осенью зацвела сирень. Это нормально?

Эксперты объяснили, с чем связано типичное для конца мая цветение Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В соседней от Ярославля Костромской области второй раз за год зацвела сирень. Об этом нашему порталу рассказала местная жительница:

— Погода сошла с ума, на даче зацвела сирень! Листьев нет, а цветы есть, — поделилась читательница 76.RU.

Природные аномалии заметили в Костромском районе — в 10 километрах от Костромы.

Фото сделано 15 сентября 2024 года Источник: читательница 76.RU

Чтобы узнать, с чем связано такое явление мы обратились к директору ботанического сада Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского Наталии Тремасовой.

— Это можно объяснить продолжительно высокими температурами, — объяснила эксперт в разговоре с корреспондентом 76.RU. — С точки зрения ботаники все хорошо.

По словам директора ботсада, в Ярославле подобное явление не зафиксировано, цветы развиваются согласно сезону.

«Находимся в южных потоках»

В ярославском ЦГМС порталу 76.RU рассказали, что погода в сентябре выбивается из обычных показателей, типичных для Ярославской области.

— За последние пять дней среднесуточная температура была на 5-7 градусов выше климатической нормы. Мы даже выпускали предупреждение об аномально жаркой погоде, — сообщили в Гидрометцентре по области.

Несмотря на жаркую погоду, среднесуточная температура воздуха не перебила рекорды предыдущих лет. Бывало и жарче.

— 10 сентября 1992-го было +29,7 °C, также теплая осень была в 1972 году. А в 1955-м 15 сентября у нас был рекорд +27 °C. То есть в этом году мы не перекрыли максимальные показатели, — рассказали в ЦГМС Ярославской области.

По данным специалистов, примечательна не только высокая температура воздуха в регионе, но и период без осадков: в Ярославле не было дождей около 15 дней.

— Жаркая погода связана с установлением блокирующего антициклона, — объяснили в региональном ЦГМС. — Мы находимся в южных потоках. Причем на Западе наоборот циклоны один за другим проходят, там дожди, все затапливает.