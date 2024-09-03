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Когда бабье лето?
Осень Прочитайте, если у вас есть огород! Когда лучше начать собирать урожай в Ярославской области

Прочитайте, если у вас есть огород! Когда лучше начать собирать урожай в Ярославской области

Рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов

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Специалист рассказал, когда стоит начать задумываться о сборе урожая

Начало осени в 2024 году в Ярославской области и Центральной России ожидается теплое. Как отметил в беседе с 76.RU синоптик и метеоролог Александр Шувалов, до середины сентября температура воздуха будет держаться в пределах +20… +25 °С.

А когда собирать урожай и ждать ли заморозков после продолжительного тепла в регионе? Эксперт поспешил успокоить всех дачников: торопиться и переживать, что всё выращенное в огороде могут погубить холода, не стоит.

— Раньше второй половины сентября о заморозках и задумываться не надо, — рассказал в беседе с 76.RU синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — А там, если на горизонте появится что-то связанное с низкими температурами, а в сентябре это вряд ли будет, тогда мы об этом предупредим загодя.

Получается, как минимум до конца сентября можно не заботиться об ускоренном сборе урожая из-за заморозков.

А бабье лето когда?

Несмотря на жаркое начало осени, считать этот период бабьим летом нельзя. Оно еще нас ждет либо в конце сентября, либо уже в октябре.

— Точные сроки, когда бабье лето наступит, сейчас сказать затруднительно. Назвать начало сентября бабьим летом было бы абсолютно неправильно, — пояснил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

Как объяснил эксперт, бабье лето — это первый период хорошей погоды после первого осеннего ненастья. Иначе говоря, если после сентябрьских солнечных дней наступят затяжные дожди и резкое похолодание, то первое потепление за ними и будет бабьим летом.

Подробнее о погоде в сентябре рассказали в этом материале.

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